Разработчик Manor Lords запретил обсуждение модов на официальном Discord-сервере

Если вы хотите обсудить моды Manor Lords на официальном Discord-сервере игры, возможно, вам придется подождать некоторое время, поскольку обсуждение модов запрещено до тех пор, пока градостроительный симулятор не получит официальную поддержку этой функции.
Согласно сообщению, опубликованному модератором JKM на сервере Discord, обсуждение и «поощрение использования» модов было запрещено, чтобы «сохранить целостность» игрового процесса. Далее в сообщении говорится, что решение запретить обсуждение модов было принято «чтобы гарантировать, что игроки взаимодействуют с основной механикой игры так, как предполагалось», и что оно включает «обсуждение того, как приобретать, устанавливать или использовать моды».
По словам модератора, правило, запрещающее обсуждение модов, будет действовать до тех пор, пока в Manor Lords не будет добавлена поддержка модов, но на данный момент «нет предполагаемого времени для реализации поддержки модов», так что это правило может действовать некоторое время.
JKM также сообщает, что сообщения об ошибках, относящиеся к модам Manor Lords, «не будут рассматриваться», поскольку установка модов может привести к проблемам, которые можно решить только путем новой переустановки. Эту позицию поддерживает разработчик Manor Lords Slavic Magic, который ранее сегодня заявил в X (ранее Twitter), что игроки могут свободно экспериментировать с модами, но не должны сообщать об ошибках, если моды используются.
не знал, что моды что-то меняют, я думал их качают просто для того, чтобы увеличить объём игры