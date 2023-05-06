Разработчик средневековой стратегии Manor Lords показал несколько новых скриншотов ©

Среди самых ожидаемых игр в Steam, таких как Starfield и Hollow Knight: Silksong, есть и Manor Lords. Средневековая градостроительная стратегия амбициозна и выходит далеко за рамки простого строительства и управления старым городом.

В вашем распоряжении тактические сражения и система дипломатии, с помощью которых вы расширяете и защищаете свои владения. Система строительства без сетки позволит создать органичные и реалистично выглядящие города и деревни, а сама игра наполнена исторически точными деталями.

Разработчик Грэг Стикзен опубликовал несколько новых скриншотов посвященных временам года. В Manor Lords будет реализован каждый из них. На изображениях видно зиму, осень и либо раннюю весну, либо позднюю осень. Параллельно выяснилось, что игровые деревья научились терять листву при наступлении холодов.

У Manor Lords все еще нет даты выхода.