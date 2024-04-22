Разработчики Manor Lords похвастались 3 миллионами добавлений в списки желаний

Долгожданная историческая градостроительная и стратегическая игра Manor Lords от Hooded Horse и Slavic Magic преодолела еще один рубеж в списке желаний перед выходом 26 апреля.
Manor Lords захватила воображение геймеров всего мира с момента своего первого анонса и с тех пор набирает обороты — от демо-версии 2022 года, которая собрала более 500 000 списков желаний, до того факта, что игра преодолела 2 миллиона списков желаний после объявление о дате выхода. Когда предрелизная кампания пошла в полный ход, недавно было объявлено, что градостроительная сенсация преодолела 2,5 миллиона списков желаний, и теперь, семь дней спустя, Manor Lords преодолела новый рубеж в 3 миллиона списков желаний за четыре дня до выхода.
«Slavic Magic проделала потрясающую работу», — говорит генеральный директор Hooded Horse Тим Бендер. «Для нас большая честь и радость быть его издателем и помочь ему осуществить его мечту».
Manor Lords представляет собой яркий и детализированный мир, вдохновленный средневековой жизнью 14-го века. Благодаря высокой степени исторической достоверности и предпосылке «из грязи в князи» игрокам предстоит превратить скромную деревню в могущественный феодальный город. В игре сочетаются сложные системы городского строительства и запутанные производственные цепочки, которые переходят в тактический боевой уровень в реальном времени, где рабочие одновременно являются и воинами.
Manor Lords выйдет в раннем доступе для ПК 26 апреля 2024 года в Steam, GOG, Epic Games Store, а также будет доступна в первый же день на PC Game Pass (предварительная версия игры).
что по цене будет ?
да какая разница, если она в раннем доступе? Нафиг оно надо. Вот выпустят, тогда и поговорим о покупке.
Сначала хотел возразить, а потом вспомнил The Guild 3 к примеру и некоторые другие игры и решил, что ваш аргумент весомый :D