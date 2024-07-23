Разработчики Manor Lords продемонстрировали прогресс над новыми функциями, которые появятся в следующем обновлении

Manor Lords продолжает свой путь эволюции, расширения и обогащения, добавляя различные функции в долгожданном обновлении, которое выйдет в ближайшие несколько недель. Инди-разработчик популярного средневекового градостроителя еще не сообщил точную дату выпуска рассматриваемого обновления, но патч будет «завершен и опубликован в ближайшие недели», при этом будут опубликованы некоторые изображения, демонстрирующие ход работы.

В сообщении, опубликованном в Steam, Slavic Magic резюмировал новые функции, которые появятся в Manor Lords вместе с обновлением, что также ознаменует собой существенную техническую эволюцию с учетом перехода на Unreal Engine 5, что само по себе уже является огромной новостью.

«По многочисленным просьбам будут добавлены озера для рыбалки», — написал разработчик, как уже сообщалось ранее, но в данном случае еще и с некоторыми дополнительными графическими подтверждениями. В посте вы также можете увидеть анимированный gif, показывающий влияние зимнего холода на эти озера, когда их постепенно покрывает лед.

Среди других нововведений также поступают арбалеты, что определит появление подразделений со своеобразными боевыми возможностями, специализирующихся на атаках на большие расстояния с использованием этого типа оружия.

Также появятся новые портреты и новая система визуализации торговли в интерфейсе, способная обеспечить обзор хода движения товаров, а также, очевидно, исправления ошибок и различные технические улучшения.