Разработчики Total War пожелали удачи автору Manor Lords

До выхода стратегии Manor Lords остается еще много времени - игра дебютирует в раннем доступе Steam в конце апреля 2024 года. В этот же день она появится на Game Pass. Тем не менее, эмоции вокруг проекта уже сейчас высоки. Это связано с тем, что некоторые игроки называют его "убийцем серии Total War"(Total War conqueror). Польский разработчик сделал по этому поводу меткий комментарий, который привлек внимание создателей упомянутой серии. В целом ситуация вызвала очень положительные эмоции.
Все началось с твита профиля Kings and Generals, посвященного теме древних сражений и войн. В нем говорилось о термине "убийце Total War", который некоторые игроки используют по отношению к Manor Lords. Гжегож Штычен, ведущий разработчик игры, решил ответить на этот вопрос, поблагодарив и прокомментировав его словами:
Большая часть игрового процесса в Manor Lords - это просто средневековое градостроительство. Игра просто другая. Конечно, приятно, когда тебя, независимого разработчика, сравнивают с крупными разработчиками, но на самом деле мы им не конкуренты.
Это заявление привлекло внимание тех, кто ведет официальный профиль серии Total War в X/Twitter, и они опубликовали там поддерживающий комментарий.
Мы все в студии фанаты вашей игры, и мы желаем вам удачи на следующем этапе перед релизом.
Создатель Manor Lords поблагодарил за столь теплые слова и отметил, что игры серии Total War, особенно Rome и TW2, оказали большое влияние на него как на разработчика.
Спасибо, для меня это большая честь. Rome и M:TW2 оказали огромное влияние на меня как на разработчика, подняли планку на невозможный уровень и оставили след на всех нас. И даже если это кажется негативным, вы знаете, почему геймеры говорят о "убийцах Total War" - все ждут, что TW удивит нас.
И хотя в сети, особенно на YouTube, некоторые геймеры называют Manor Lords "убийцей Total War", это некорректное сравнение, ведь игра, созданная польским разработчиком, будет практически полностью другой. Да, мы встретим в ней такие элементы, как управление армией и ведение сражений, но это будет в первую очередь градостроитель в средневековом мире. Те, кто захочет сосредоточиться исключительно на строительстве поселений, смогут отключить возможность ведения боевых действий в так называемом мирном режиме, объявил разработчик игры.
У самих этой удачи уже нет, выпуская всякую шляпу в виде "Дополнения Египет" И даже в этом дополнении вырезали русский
Ну МЕДЬ,ВАХА 3,АТИЛЛА,РИМ 2-ОТЛИЧНЫЕ ИГРЫ ПОЛУЧИЛИСЬ
Ну эти хорошие, на этом мозгов и хватило, ну продавать ДЛС и делать вид, что это отдельная игра, это вообще убожество. (Египет) Даже скорей всего Троя шляпа, ну один плюс это взял бесплатно у эпиков. Взломал бы кто то Ваху 3
Египет и троя-это,согласен,провал.
Сделали хорошую мину при плохой игре. Но может, теперь вдохновятся чужой удачей.