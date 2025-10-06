Slavic Magic выпустила бета-версию крупнейшего обновления Manor Lords с момента релиза

После почти девяти месяцев тишины Manor Lords наконец получила первое крупное обновление. Средневековый градостроительный симулятор от Slavic Magic, ставший хитом апреля 2024 года, снова оживает — и делает это по-королевски.

Игра, завоевавшая аудиторию реалистичным изображением жизни средневековых поселений, когда-то продалась тиражом более 3 миллионов копий и стала одной из самых добавляемых в списки желаемого в истории Steam. Но с начала 2025 года проект заметно притих. Теперь же разработчик Грег Стыцень представил экспериментальный бета-патч, который значительно расширяет возможности игры.

Обновление добавляет четыре новые карты и два свежих режима — «Дуэль 1 на 1» и «Расколотая реальность», где в сражении участвуют сразу четыре лорда. В игру введена новая производственная цепочка каменной кладки — игроки смогут добывать камень, создавать известь и возводить здания с использованием этих ресурсов.

Строительство замков теперь стало детальнее: все модули можно улучшить, а на стенах появились платформы. Также переработана система совместимости зданий — бонусы зависят от биома, в котором они возведены. Изменились механики добычи и питания, а система общественного одобрения теперь оценивает вас по последним действиям, а не по старым заслугам. Обновлено и дерево перков, сделав развитие более гибким и правдоподобным.

В патч вошли десятки мелких улучшений, правок и изменений баланса. Масштаб настолько велик, что старые сохранения станут несовместимыми. Разработчик рекомендует игрокам создать резервные копии, прежде чем попробовать бету.

Стыцень объяснил, что столь долгая пауза связана с расширением студии и переходом от сольной разработки к полноценной команде.

«Код был типичной спагетти-структурой соло-разработчика. Новым программистам понадобилось время, чтобы разобраться во всём этом хаосе», — признаётся он.

Несмотря на сложности, обновление стало настоящим шагом вперёд для проекта. Грег пообещал, что подобной задержки больше не будет, а дальнейшие апдейты выйдут быстрее.

Пока дата выхода патча в основную ветку не названа, но фанаты уже называют это обновление «новым дыханием Manor Lords».