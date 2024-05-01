ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.4 316 оценок

Создатель Manor Lords хочет добавить замки и осадные машины в будущих обновлениях

butcher69
Новости

Manor Lords уже добилась огромного успеха, но ее создатель, Грег Стичен, не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно он поделился некоторыми своими планами по развитию игры, которые включают в себя даже замки и осадные машины.

Как известно, Manor Lords - это в первую очередь градостроительный симулятор, ориентированный на расширение собственных владений, а не на сражения и завоевания. Сам разработчик отметил это еще до премьеры, указав, что его игра не будет конкурировать с такими сериями, как Total War или Age of Empires.

Это не означает, что в проекте полностью отсутствуют сражения, скорее, они уйдут на второй план. Однако не исключено, что в будущем ситуация в этом плане несколько изменится, и создатель уже намекает на возможность введения осадной механики.

Замки, осады и осадные машины — это культовая часть того периода, и у меня большие планы на их реализацию. Я уже показывал, как могут работать некоторые системы, и некоторые из них даже были в игре для тестирования на разных этапах разработки. На данный момент я еще не знаю, сколько из них будет доступно для игры на старте, а сколько будет добавлено со временем в рамках раннего доступа.
2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Лобо

как по мне юнитов конницу еще надо бы ведь бронированная коница в то время были одна из самый лучший войск

0
Bassota277

Топ игра.Ну через годик её доведут до идеала,добавят все плюшки,оптимизон,длс,и вот тогда можно будет проходить.

0