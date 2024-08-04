Создатель Manor Lords рассказал почему решил не использовать технологию Lumen на Unreal Engine 5

Недавно стало известно, что стратегию Manor Lords планируют перевести с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5 - это случится в следующем обновлении игры. Разработчик игры Грэг Стикзен сообщил, что решил не использовать систему глобального освещения Lumen - одну из особенностей новой версии движка. По словам разработчика, её влияние на картинку не оправдывается тем, сколько она в итоге сжирает производительности у пользователя.

Для наглядной демонстрации разработчик показал несколько скриншотов из игры с включенной и отключенной технологией Lumen:

Lumen включен

Без Lumen

Судя по изображениям, улучшение графики действительно выглядит минимальным - лишь немного изменились тени у деревьев и строений. По словам Грэга, переезд на пятую версию движка позволит сделать частоту кадров в Manor Lords более стабильной. Обновление с Unreal Engine 5 должно выйти уже в ближайшее время. Кроме того, обновление добавит в игру рыбалку, новые способы ведения сельского хозяйства и ряд других вещей

Игра вышла в раннем доступе Steam 26 апреля текущего года.