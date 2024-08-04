Создатель Manor Lords рассказал почему решил не использовать технологию Lumen на Unreal Engine 5

Недавно стало известно, что стратегию Manor Lords планируют перевести с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5 - это случится в следующем обновлении игры. Разработчик игры Грэг Стикзен сообщил, что решил не использовать систему глобального освещения Lumen - одну из особенностей новой версии движка. По словам разработчика, её влияние на картинку не оправдывается тем, сколько она в итоге сжирает производительности у пользователя.
Для наглядной демонстрации разработчик показал несколько скриншотов из игры с включенной и отключенной технологией Lumen:
Судя по изображениям, улучшение графики действительно выглядит минимальным - лишь немного изменились тени у деревьев и строений. По словам Грэга, переезд на пятую версию движка позволит сделать частоту кадров в Manor Lords более стабильной. Обновление с Unreal Engine 5 должно выйти уже в ближайшее время. Кроме того, обновление добавит в игру рыбалку, новые способы ведения сельского хозяйства и ряд других вещей
Игра вышла в раннем доступе Steam 26 апреля текущего года.
Осторожно, он герой
потомучто люмен зло а для стратегий темболее
не уверен работает ли он на дальних дистанциях чтоб увидеть разницу
а так то наверно лучше было бы использовать рт патч трейсинг если он есть. правда то технологии движка были достаточно фрагментированы нельзя было использовать дудочку кувшинчик
так же особенность стратегий обычно что там все есть в экране и многое может выполнятся в экранном пространстве но если бы у стратеги была свободная камера то там бы уже люмен и все что дает окклюзии в глобальном пространстве имели бы больше смысла.
Смысл то не добавлять кто не затащит отключит, сколько можно
Люмен нельзя отключить, он встроен по умолчанию, его либо на этапе разработки вырубаеть либо включать, больше нету вариантов. (Только если движок не допиливать, а это никто в здравом уме не будет делать.)
Мне кажется, любой человек уже по заголовку понял бы всю суть "новости" и причину отказа от Lumen
Туда эти ваши РТХ, Люмен и т.п. дичь. Никому они нафиг не нужны, даже даром.
игру делали 200 человек кто же из них это сказал?