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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.5 605 оценок

Создатель Manor Lords рассказал почему решил не использовать технологию Lumen на Unreal Engine 5

AceTheKing
Новости

Недавно стало известно, что стратегию Manor Lords планируют перевести с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5 - это случится в следующем обновлении игры. Разработчик игры Грэг Стикзен сообщил, что решил не использовать систему глобального освещения Lumen - одну из особенностей новой версии движка. По словам разработчика, её влияние на картинку не оправдывается тем, сколько она в итоге сжирает производительности у пользователя.

Для наглядной демонстрации разработчик показал несколько скриншотов из игры с включенной и отключенной технологией Lumen:

Lumen включен
Lumen включен
Без Lumen
Без Lumen

Судя по изображениям, улучшение графики действительно выглядит минимальным - лишь немного изменились тени у деревьев и строений. По словам Грэга, переезд на пятую версию движка позволит сделать частоту кадров в Manor Lords более стабильной. Обновление с Unreal Engine 5 должно выйти уже в ближайшее время. Кроме того, обновление добавит в игру рыбалку, новые способы ведения сельского хозяйства и ряд других вещей

Игра вышла в раннем доступе Steam 26 апреля текущего года.

3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Sabadge

Осторожно, он герой

3
Alex40001

потомучто люмен зло а для стратегий темболее

2
MunchkiN 616

не уверен работает ли он на дальних дистанциях чтоб увидеть разницу
а так то наверно лучше было бы использовать рт патч трейсинг если он есть. правда то технологии движка были достаточно фрагментированы нельзя было использовать дудочку кувшинчик
так же особенность стратегий обычно что там все есть в экране и многое может выполнятся в экранном пространстве но если бы у стратеги была свободная камера то там бы уже люмен и все что дает окклюзии в глобальном пространстве имели бы больше смысла.

0
ze1n_82

Смысл то не добавлять кто не затащит отключит, сколько можно

0
King Kingston

Люмен нельзя отключить, он встроен по умолчанию, его либо на этапе разработки вырубаеть либо включать, больше нету вариантов. (Только если движок не допиливать, а это никто в здравом уме не будет делать.)

-1
clarkkent

Мне кажется, любой человек уже по заголовку понял бы всю суть "новости" и причину отказа от Lumen

-1
King Kingston

Туда эти ваши РТХ, Люмен и т.п. дичь. Никому они нафиг не нужны, даже даром.

-1
Pastoral
Создатель Manor Lords рассказал почему решил.....

игру делали 200 человек кто же из них это сказал?

-3