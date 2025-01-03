Создатели Manor Lords показали прогресс, которого достигли в разработке игры за первый год в раннем доступе Steam

Создатели Manor Lords решили подвести итоги 2024 года и показать то, чего разработчикам удалось достичь за первые 8 месяцев пребывания стратегии в раннем доступе Steam.

За это время студия Slavic Magic выпустила несколько крупных обновлений, в которых разработчики внесли различные улучшения для игры: сменили движок (игра переехала на Unreal Engine 5), добавили новые карты, различные механики (такие как рыбалку), улучшили торговлю и ряд других вещей.

Остается надеяться, что в 2025 году разработчики еще сильнее увеличат темпы разработки и стратегия приблизится к полноценному релизу.