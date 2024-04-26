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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8 165 оценок

Стратегия Manor Lords пользуется большой популярностью: уже более 125 тысяч игроков в Steam

butcher69
Новости

Выпущенная около двух часов назад градостроительная стратегия Manor Lords уже покоряет Steam, где количество одновременных игроков уже превысило 125 000 и попала в десятку самых играемых игр по версии SteamDB. При всем при этом, игра доступна по подписке Game Pass.

На момент написания этой новости в Manor Lords играет 126 520 игроков, что позволило ей обогнать Helldivers 2 и Wallpaper Engine и занять место чуть ниже Stardew Valley. Однако возможности для роста у игры огромны, и ожидается, что она будет стремиться к гораздо более высоким позициям.

Как часто бывает в таких случаях, успех приносит и проблемы. В частности, некоторые пользователи жалуются на трудности с доступом к игре, что, вероятно, связано с очень высоким спросом.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Котян Сутоевич

Возможности для роста у самой игры действительно имеются, но сомневаюсь, что онлайн уже будет сильно выше стартовой цифры. Игра была многими ожидаема - естественно, что в момент выхода случился такой "всплеск" играющих. Первые дни (может, недели, если большой спрос на жанр/тематику) всегда так, но в данном случае:
1. Ранний доступ - соответственно, сильно ограниченный контент, который сейчас мог бы привлечь огромное кол-во игроков.

2. Тематика с жанром на любителя. Это не плохо (и не может быть), но строительство в средневековом сеттинге любят намного меньшее кол-во людей, чем всякие слэшеры, шутеры и другие более "попсовые" продукты.

З.Ы. Игру лично я ждал, купил и запустил сразу после выхода. Пока нравится (разработчик старается в аутентичность и реалистичность), хотя работы там ещё состав с тележкой позади. Рад, что этот проект существует.

3
Egik81

Нужно смотреть в динамике за определённый срок. Все-таки ботов тоже не дешевое удовольствие использовать для пиара активности в проектах.

-3