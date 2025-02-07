Стратегия Manor Lords продалась тиражом 3 млн копий

Еще в апреле 2024 года Manor Lords преодолела несколько впечатляющих отметок по проданным копиям, достигнув миллиона продаж всего за 48 часов и второго миллиона всего через три недели. Сегодня разработчик Slavic Magic и издатель Hooded Horse сообщили, что игра в раннего доступа все еще на подъеме, так как она недавно преодолела отметку в 3 миллиона проданных копий на всех платформах.

Manor Lords продана тиражом более 3 миллионов копий! Вспаханные поля, собранные налоги, отброшенные бандиты — средневековая мечта воплотилась в реальность в масштабах, которые мало кто мог себе представить. Поздравляем @LordsManor и огромное спасибо всем игрокам, которые сделали этот мир своим.

Slavic Magic продолжает развивать игровые элементы по мере того, как продолжается ранний доступ. Буквально в прошлом месяце было выпущено четвертое крупное обновление, перерабатывающее элементы дизайна скал, добавляющее строительство мостов и многое другое.

Manor Lords в настоящее время находится в раннем доступе для Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store.