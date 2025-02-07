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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 809 оценок

Стратегия Manor Lords продалась тиражом 3 млн копий

monk70
Новости

Еще в апреле 2024 года Manor Lords преодолела несколько впечатляющих отметок по проданным копиям, достигнув миллиона продаж всего за 48 часов и второго миллиона всего через три недели. Сегодня разработчик Slavic Magic и издатель Hooded Horse сообщили, что игра в раннего доступа все еще на подъеме, так как она недавно преодолела отметку в 3 миллиона проданных копий на всех платформах.

Manor Lords продана тиражом более 3 миллионов копий! Вспаханные поля, собранные налоги, отброшенные бандиты — средневековая мечта воплотилась в реальность в масштабах, которые мало кто мог себе представить. Поздравляем @LordsManor и огромное спасибо всем игрокам, которые сделали этот мир своим.

Slavic Magic продолжает развивать игровые элементы по мере того, как продолжается ранний доступ. Буквально в прошлом месяце было выпущено четвертое крупное обновление, перерабатывающее элементы дизайна скал, добавляющее строительство мостов и многое другое.

Manor Lords в настоящее время находится в раннем доступе для Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store.

6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Mazaxati

Легко продать столько когда эта срань продаётся в наборе со всеми дополнениями и грой grim dawn которая стоит копьё на распродаже и весь пак стоит 3к рубликов

-6
Валерий Юриков

Что?

4
koschey7321

Дядя Петя, ты дурак ?

1
Mazaxati Валерий Юриков

кек я её с Farthest Frontier перепутал =D

0