Строительство мостов, умные работники и новые карты: что появится в следующем крупном обновлении Manor Lords

Создатели Manor Lords рассказали о грядущем крупном обновлении своего средневекового симулятора. Пожалуй, самое интересное — это появление мостов. Так что можно спокойно соединять части города через реки, причём строить их так же просто, как и обычные дороги.

А ещё в игре переделали работу шахт. Раньше шахтёры почему-то трудились только на поверхности, а теперь они будут нормально спускаться под землю, работать там и выносить добытые ресурсы наружу — всё как полагается.

Да и сама экономика в игре станет умнее. Работники начнут сами думать о запасах и заранее готовить всё необходимое. Вот, например, в таверне персонал будет запасать побольше эля, чтобы потом не бегать в панике, когда он внезапно закончится. Особенно это пригодится в больших городах, где уследить за всеми поставками бывает та ещё морока.

Также после обновления дадут спокойно перетаскивать карточки отрядов и располагать их как душе угодно. А для разнообразия добавят парочку новых карт — «Высокие пики» и «Извилистую реку».

Кстати, совсем скоро всё это можно будет опробовать в открытом бета-тесте. Разработчики уже ждут не дождутся отзывов от игроков.