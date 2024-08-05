В Manor Lords добавят возможность есть коров и овец

В следующем обновлении Manor Lords разработчики добавят возможность разводить коров и овец на мясо. Излишки скота можно будет разделывать, готовить из них еду и продавать шкуры.

Новость обрадовала некоторых фанатов Manor Lords, так как овцы слишком быстро размножаются, и их популяция становится проблемой для поселения. Перенасыщение рынка шерстью привело к тому, что Slavic Magic пришлось выпустить патч и ограничить разведение овец.

Помимо этого, разработчики добавят в Manor Lords пруды для зимней рыбалки и арбалеты. Также игру переведут на движок Unreal Engine 5. Точная дата выхода патча пока неизвестна.