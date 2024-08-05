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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.5 605 оценок

В Manor Lords добавят возможность есть коров и овец

Simple Jack
Новости

В следующем обновлении Manor Lords разработчики добавят возможность разводить коров и овец на мясо. Излишки скота можно будет разделывать, готовить из них еду и продавать шкуры.

Новость обрадовала некоторых фанатов Manor Lords, так как овцы слишком быстро размножаются, и их популяция становится проблемой для поселения. Перенасыщение рынка шерстью привело к тому, что Slavic Magic пришлось выпустить патч и ограничить разведение овец.

Помимо этого, разработчики добавят в Manor Lords пруды для зимней рыбалки и арбалеты. Также игру переведут на движок Unreal Engine 5. Точная дата выхода патча пока неизвестна.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81
добавят возможность разводить коров и овец на мясо. Излишки скота можно будет разделывать, готовить из них еду и продавать шкуры.

и лет через 20 таких вот обновлений мы получим худо бедно зачаточные принципы экономики и про-ва.

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Лучше бы конницу добавили.

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