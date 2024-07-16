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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.5 587 оценок

В Manor Lords появится новый источник пищи: "Потому что вы очень просили об этом"

butcher69
Новости

После более чем двухнедельного перерыва в социальных сетях Гжегож Стычень, разработчик Manor Lords, порадовал фанатов новостями о грядущих обновлениях. В коротком посте он поделился, что работает над прудами для разведения рыбы, о которых давно просили игроки.

Я работаю над прудами для разведения рыбы для следующего обновления, так как вы, ребята, действительно их просили.

Пруды с рыбой станут новым источником пищи для жителей деревень в игре, что облегчит добычу еды и повысит шансы на выживание. Помимо прудов, Стычень также планирует добавить в игру мясной завод, который будет снабжать зернохранилища дополнительным мясом. Грибы тоже рассматривались как возможный источник еды, но в итоге от этой идеи решили отказаться.

Многие фанаты похвалили реалистичный дизайн пруда, представленного в посте создателя, и с нетерпением ждут возможности опробовать их в игре.

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