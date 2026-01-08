В Manor Lords введут экономическую войну: торговля станет новым полем битвы

Средневековая стратегия Manor Lords от Гжегожа Стычня и Hooded Horse готовится к масштабному обновлению, которое обещает изменить правила игры. После переработки основного геймплея в конце 2025 года разработчики приоткрыли детали следующего крупного патча. Главным нововведением станет введение уровня 2.5 для жилых участков, сглаживающего скачок между ранней и поздней фазами игры. Улучшение домов теперь добавляет не удвоение жилой площади, а +1 к лимиту семей, что делает развитие более предсказуемым. Также для перехода на 3-й уровень больше не требуется каменная церковь, что упростит рост поселений.

Однако ключевой новинкой станет полностью переработанная система торговли. Разработчики хотят, чтобы экономика стала полем битвы, равным военному. Торговые пути будут закреплены за городами, каждый из которых имеет уникальные цены на экспорт и импорт товаров. На маршрутах смогут работать не более трёх купцов, а игроки смогут «перекупать» их, блокируя конкурентов и влияя на стратегические ресурсы. Представьте монополизацию импорта железа, чтобы лишить соперника оружия и диктовать условия переговоров.

Каждая новая игра будет непредсказуемой: маршруты и цены товаров будут меняться, создавая гибкий экономический ландшафт. До запуска обновления разработчики собирают отзывы сообщества, чтобы оценить восприятие таких смелых изменений, а дальнейшие нововведения будут зависеть от реакции игроков. Manor Lords обещает превратить торговлю в полноценное оружие стратегического влияния, добавляя глубину и интригу в средневековые баталии.