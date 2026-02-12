В обновлении Manor Lords появится новая карта, а строительство больших городов станет проще

Генеральный директор Hooded Horse Тим Бендер поделился новой информацией и изображениями, касающимися предстоящего обновления Manor Lords. Согласно опубликованной информации, команда разработчиков интенсивно работает над заключительными этапами обновления. Оно находится на финальной стадии производства – все его элементы объединены в единый блок и проходят детальное тестирование.

Предстоящий патч, помимо ранее анонсированных функций, будет в первую очередь направлен на:

Исправление ошибок;

Улучшение игрового баланса;

Масштабную оптимизацию.

Особое внимание уделено производительности, что должно порадовать игроков, испытывающих технические проблемы в больших поселениях.

Но это ещё не все, поскольку обновление также будет включать новую карту. Фанаты могут полюбоваться ею на одном из представленных изображений, хотя Бендер отказался раскрыть, на каком именно.

Самый важный вопрос остаётся без ответа. По словам Бендера, обновление «настолько близко», что сами разработчики точно не знают, когда оно будет выпущено. Однако финальный этап разработки может быть непредсказуемым — всё зависит от того, как пройдут финальные тесты и удастся ли устранить самые серьёзные проблемы.

Надеюсь, эти слова не расстроят людей, и я не получу 100 ответов, в которых меня назовут ужасным человеком за то, что я не знаю точную дату. Я думаю, это довольно рискованно, и специалисты по управлению сообществом могут сказать: «Вот почему генеральному директору не разрешают общаться с сообществом». Но, честно говоря, такова текущая ситуация, и я хотел бы быть откровенным.

Генеральный директор Hooded Horse подчеркнул, что цель команды — выпустить максимально качественную версию, хотя, как и в случае с любым крупным обновлением, некоторые ошибки могут выявиться только во время публичного тестирования.