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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 699 оценок

В следующих обновлениях Manor Lords поправят баланс и добавят новую игровую карту в гористой местности

AceTheKing
Новости

Грэг Стикзен, разработчик средневековой стратегии Manor Lords, поделился информацией касательно будущих обновлений для игры.

В скором времени игра получит балансировочный патч, в рамках которого будет изменена система распределения двух ресурсов: эля и воды. Как именно изменится баланс - на данный момент неизвестно.

Кроме того, Стикзен сообщил, что параллельно с этим так же ведется работа над еще одной игровой картой. В рамках неё игрокам предстоит развивать поселения в узкой гористой местности. Дата выхода предстоящих обновлений на данный момент неизвестна.

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