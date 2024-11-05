В следующих обновлениях Manor Lords поправят баланс и добавят новую игровую карту в гористой местности

Грэг Стикзен, разработчик средневековой стратегии Manor Lords, поделился информацией касательно будущих обновлений для игры.

В скором времени игра получит балансировочный патч, в рамках которого будет изменена система распределения двух ресурсов: эля и воды. Как именно изменится баланс - на данный момент неизвестно.

Кроме того, Стикзен сообщил, что параллельно с этим так же ведется работа над еще одной игровой картой. В рамках неё игрокам предстоит развивать поселения в узкой гористой местности. Дата выхода предстоящих обновлений на данный момент неизвестна.