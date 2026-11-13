Анонсирована необычная MOBA Manum с боями 4 на 4 с захватом точек и свободой от линий

Студия District Games представила дебютный трейлер Manum — командной MOBA от третьего лица, в которой игрокам предстоит сражаться с помощью магии и захватывать контрольные точки. Уже сейчас проект можно опробовать в рамках тестирования в Steam.

В отличие от традиционных представителей жанра, Manum делает ставку на сражения за ключевые территории, а не на привычное противостояние команд на отдельных линиях. В матчах участвуют две команды по четыре человека, которым необходимо координировать действия и использовать магические способности для победы над соперниками.

Разработчики обещают динамичные столкновения, где важную роль играют не только индивидуальные навыки, но и командная тактика. Захват и удержание контрольных точек станут основой противостояния, а разнообразные заклинания позволят находить собственные подходы к сражениям.

Manum разрабатывается для PC и появится в Steam. Точная дата выхода пока не объявлена, однако желающие уже могут принять участие в игровом тестировании.