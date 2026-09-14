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Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
3.9 265 оценок

3-й сезон Marathon перенесён на 8 декабря - октябрьское обновление перезагрузит прогресс

KoRnEr KoRnEr

Bungie сообщила о переносе третьего сезона Marathon. Изначально он должен был стартовать 22 сентября, но теперь выйдет в рамках обновления Symbiosis 8 декабря. По словам разработчиков, задержка необходима, чтобы «скорректировать планы и соответствовать ожиданиям игроков».

Низкий онлайн Marathon начал мешать новичкам и матчмейкингу

Второй сезон Marathon столкнулся с проблемами прогресса и наград: одни игроки быстрее добирались до эндгейма, другие оставались позади. Это затруднило участие в операции «Выход» и помешало корректному сбросу прогресса. Чтобы исправить ситуацию, 6 октября Bungie проведёт «перезагрузку», которая включает:

  • Сброс прогресса и внутриигровой экономики — все игроки получат новую стартовую точку.
  • Новый пропуск вознаграждений.
  • Улучшения качества жизни.
  • Обновления настроек и баланса в реальном времени.

Также на ограниченное время вернётся режим Vault Breaker. Это поможет разработчикам собрать дополнительные данные о том, как PvE вписывается в прогрессию, спустя несколько недель после сброса. Полученная обратная связь повлияет на будущее PvE в Marathon.

В течение восьми недель с октября по декабрь Bungie продолжит экспериментировать с геймплеем и делиться результатами.

Как запустить Marathon, если игра не открывается на ПК

Обновление Symbiosis 8 декабря станет первым крупным шагом в новой главе Marathon. В него войдут:

  • Первый постоянный PvE-режим — новый способ исследования, развития и взаимодействия с миром за пределами традиционного PvPvE с добычей ресурсов.
  • Обновлённый Perimeter — новое социальное пространство с тиром.
  • Новый корпус для бегуна.
  • Экспериментальный командный режим PvP Team Deathmatch.
  • Первые улучшения для новичков.

Symbiosis — важная веха для Marathon и начало более масштабной эволюции, которая продолжится в марте и далее. Разработчики обещают регулярно делиться подробностями через видео Dev Insights и блоги о ходе разработки. Первый блог с планами на будущее запланирован на конец этого месяца — в нём расскажут, как Marathon будет превращаться в «более необычный и динамичный опыт выживания».

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
KookyPentheus

Как в том анекдоте про перестановку кроватей...

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Антон Патриарх Логвинов
задержка необходима, чтобы «скорректировать планы и соответствовать ожиданиям игроков»

Действительно. Игроки полудохлого сервиса ведь не ожидают новый контент. Надо просто потерпеть.

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