Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
3.9 147 оценок

8 минут эпика перед стартом: Bungie выпустила атмосферный синематик Marathon

butcher69 butcher69

Bungie представила восьмиминутный синематик к запуску Marathon, релиз которой состоится 5 марта. В ролике показана попытка отряда прорваться на корабль «Марафон». Видео создано совместно с компанией EDGLRD.

В трейлере звучит композиция «In Death We’ve Just Begun» от Son Lux и Poppy. Полный саундтрек выйдет 6 марта. Одновременно с публикацией синематика на всех платформах стартовала предзагрузка extraction-шутера.

Комментарии:  11
barabear
18
Azimut zvuk

8 минут кислоты,если у вас начнётся приступ эпилепсии, то мы не виноваты.

6
Жора ВОР

Честно говоря, трейлер меня совсем не зацепил. Не почувствовал никакого желания погружаться в эту игру, и, если судить по увиденному, она кажется мне довольно ужасной.

Я решил пересмотреть трейлер, и знаете, после этого у меня голова разболелась.Музыка не понравилось.

Просто нужно прекратить продажи игры и закрыть студию на всегда.

Я думаю во всем виноваты фанаты сонсоли дикого поколения.PS

4
Mersedy

Да не сосноли виноваты, а "умное" руководство сони, которое решило, что клепать игры-сервисы куда лучше, чем выпускать хорошие эксклюзивы и ремейки своих старых игр.

MNM 777
3
DisAssBella

Загоняйте обратно, такого не надо

2
ДЕНИСКА_омск

Верните мне мои 8минут

2
Barred

Надеюсь, очередная пapaша провалится, как и Хайгард, и Конкорд.

2
Игнатий Лапкин

Как они задолбали со своими шутерами, ничего интересного придумать не могут😕

1
ShamelessCasimir

Марафон когда то был шутер из 1996