8 минут эпика перед стартом: Bungie выпустила атмосферный синематик Marathon

Bungie представила восьмиминутный синематик к запуску Marathon, релиз которой состоится 5 марта. В ролике показана попытка отряда прорваться на корабль «Марафон». Видео создано совместно с компанией EDGLRD.

В трейлере звучит композиция «In Death We’ve Just Begun» от Son Lux и Poppy. Полный саундтрек выйдет 6 марта. Одновременно с публикацией синематика на всех платформах стартовала предзагрузка extraction-шутера.