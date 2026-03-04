8 минут эпика перед стартом: Bungie выпустила атмосферный синематик Marathon

Bungie представила восьмиминутный синематик к запуску Marathon, релиз которой состоится 5 марта. В ролике показана попытка отряда прорваться на корабль «Марафон». Видео создано совместно с компанией EDGLRD.
В трейлере звучит композиция «In Death We’ve Just Begun» от Son Lux и Poppy. Полный саундтрек выйдет 6 марта. Одновременно с публикацией синематика на всех платформах стартовала предзагрузка extraction-шутера.
8 минут кислоты,если у вас начнётся приступ эпилепсии, то мы не виноваты.
Честно говоря, трейлер меня совсем не зацепил. Не почувствовал никакого желания погружаться в эту игру, и, если судить по увиденному, она кажется мне довольно ужасной.
Я решил пересмотреть трейлер, и знаете, после этого у меня голова разболелась.Музыка не понравилось.
Просто нужно прекратить продажи игры и закрыть студию на всегда.
Я думаю во всем виноваты фанаты сонсоли дикого поколения.PS
Да не сосноли виноваты, а "умное" руководство сони, которое решило, что клепать игры-сервисы куда лучше, чем выпускать хорошие эксклюзивы и ремейки своих старых игр.
Загоняйте обратно, такого не надо
Верните мне мои 8минут
Надеюсь, очередная пapaша провалится, как и Хайгард, и Конкорд.
Как они задолбали со своими шутерами, ничего интересного придумать не могут😕
Марафон когда то был шутер из 1996