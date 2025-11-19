Художник Альберто Миэльго раскритиковал СМИ за раздувание темы плагиата во время маркетинговой кампании Marathon от Bungie.

Он выступал режиссером CGI-трейлера, раскрывающего мрачный лор игры и считает, что его фильм получился выдающимся, засчет непосредственно творческой команды Bungie. По словам художника, недавний плагиат с Antireal был слишком раздут из-за того, что студия могла совершить лишь пару ошибок в виде текстур для типографики.

Миэльго серьезно накинулся также и на пользователей с журналистами из СМИ, так как они были одними из тех, кто усугублял конфликт, обвиняя Bungie во всех бедах. На данный момент Миэльго имеет действительно хорошие отношения с Bungie и когда нибудь хочет поработать с ними снова.

Тем временем Marathon все еще ожидается до 31 марта 2026 года. После плагиата, студия решила изучить все ассеты игры и переделать их.