Художник Альберто Миэльго раскритиковал СМИ за раздувание темы плагиата во время маркетинговой кампании Marathon от Bungie.
Он выступал режиссером CGI-трейлера, раскрывающего мрачный лор игры и считает, что его фильм получился выдающимся, засчет непосредственно творческой команды Bungie. По словам художника, недавний плагиат с Antireal был слишком раздут из-за того, что студия могла совершить лишь пару ошибок в виде текстур для типографики.
Миэльго серьезно накинулся также и на пользователей с журналистами из СМИ, так как они были одними из тех, кто усугублял конфликт, обвиняя Bungie во всех бедах. На данный момент Миэльго имеет действительно хорошие отношения с Bungie и когда нибудь хочет поработать с ними снова.
Тем временем Marathon все еще ожидается до 31 марта 2026 года. После плагиата, студия решила изучить все ассеты игры и переделать их.
Какое ещё "раздувание"? Подавляющему большинству игроков нет дела до этого "Марафона".
А по мне, так недостаточно осветили новость.
Лол. А ничего так, что там буквально было "копировать-вставить"?)
Бедная игровая студия такая нищая, что не может сама сделать текстурки, поэтому ворует их у других)
чуваку завидно стало, что его работа не захайпила как предидущие, хайпанул плагиатор