Marathon 2026 г.
Альберто Миэльго раскритиковал СМИ за раздувание темы плагиата во время маркетинговой кампании Marathon от Bungie

Художник Альберто Миэльго раскритиковал СМИ за раздувание темы плагиата во время маркетинговой кампании Marathon от Bungie.

Он выступал режиссером CGI-трейлера, раскрывающего мрачный лор игры и считает, что его фильм получился выдающимся, засчет непосредственно творческой команды Bungie. По словам художника, недавний плагиат с Antireal был слишком раздут из-за того, что студия могла совершить лишь пару ошибок в виде текстур для типографики.

Миэльго серьезно накинулся также и на пользователей с журналистами из СМИ, так как они были одними из тех, кто усугублял конфликт, обвиняя Bungie во всех бедах. На данный момент Миэльго имеет действительно хорошие отношения с Bungie и когда нибудь хочет поработать с ними снова.

Тем временем Marathon все еще ожидается до 31 марта 2026 года. После плагиата, студия решила изучить все ассеты игры и переделать их.

Tiger Goose

Какое ещё "раздувание"? Подавляющему большинству игроков нет дела до этого "Марафона".

Brian Alameda

А по мне, так недостаточно осветили новость.

antonborisov198

Лол. А ничего так, что там буквально было "копировать-вставить"?)

Бедная игровая студия такая нищая, что не может сама сделать текстурки, поэтому ворует их у других)

ДЕНИСКА_омск

чуваку завидно стало, что его работа не захайпила как предидущие, хайпанул плагиатор