Аналитики Alinea Analytics оценили продажи Marathon примерно в 1,2 млн копий на всех платформах

По данным аналитической компании Alinea Analytics, шутер Marathon показал сдержанный старт и на данный момент разошёлся тиражом около 1,2 млн копий на всех платформах.

Основной рынок - ПК: на Steam приходится около 70% продаж, это примерно 800 тысяч копий. Консоли заметно отстают: PlayStation 5 дала около 19% (217 тыс.), экосистема Xbox - чуть больше 11% (133 тыс.).

По выручке игра принесла около 55 млн долларов. При этом бюджет, по слухам, мог достигать 200-270 млн, что ставит под вопрос окупаемость на текущем этапе. Для проекта от Sony такая доля продаж на собственной платформе выглядит слабой.

Главная проблема - не сам геймплей, а входной порог. Игроки жалуются на перегруженный интерфейс, слабое обучение и сложные механики с первых минут. Даже опытные пользователи часто теряются в начале, из-за чего игра быстро теряет часть аудитории.

При этом у Marathon сильная вовлеченность среди оставшихся игроков:

пиковый онлайн достигал 478 тыс. в день

затем стабилизировался около 345 тыс.

на выходных средний показатель - около 380 тыс.

ПК-аудитория играет заметно дольше: в среднем почти 28 часов против 16–17 на консолях. Около 22% пользователей Steam провели в игре более 50 часов, а почти 7% - свыше 100 часов.