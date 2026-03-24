Аналитики Alinea Analytics оценили продажи Marathon примерно в 1,2 млн копий на всех платформах

По данным аналитической компании Alinea Analytics, шутер Marathon показал сдержанный старт и на данный момент разошёлся тиражом около 1,2 млн копий на всех платформах.
Основной рынок - ПК: на Steam приходится около 70% продаж, это примерно 800 тысяч копий. Консоли заметно отстают: PlayStation 5 дала около 19% (217 тыс.), экосистема Xbox - чуть больше 11% (133 тыс.).
По выручке игра принесла около 55 млн долларов. При этом бюджет, по слухам, мог достигать 200-270 млн, что ставит под вопрос окупаемость на текущем этапе. Для проекта от Sony такая доля продаж на собственной платформе выглядит слабой.
Главная проблема - не сам геймплей, а входной порог. Игроки жалуются на перегруженный интерфейс, слабое обучение и сложные механики с первых минут. Даже опытные пользователи часто теряются в начале, из-за чего игра быстро теряет часть аудитории.
При этом у Marathon сильная вовлеченность среди оставшихся игроков:
- пиковый онлайн достигал 478 тыс. в день
- затем стабилизировался около 345 тыс.
- на выходных средний показатель - около 380 тыс.
ПК-аудитория играет заметно дольше: в среднем почти 28 часов против 16–17 на консолях. Около 22% пользователей Steam провели в игре более 50 часов, а почти 7% - свыше 100 часов.
Бомжи вкладывает в матафон невероятные деньги, и весь проект пропитан стремлением «постараться на славу». Они выкрутили графику и звук на максимум, но создаётся впечатление, что они пытаются убедить нас, что это следующий большой хит, вместо того, чтобы доказать это качественным геймплеем. Все эти пустые обещания и искусственный ажиотаж не могут скрыть того факта, что они отчаянно пытаются затмить Arc Raiders. Особенно токсично наблюдать, как сообщество без всякой причины нападает на фанатов Arc Raiders, как будто две похожие игры не могут сосуществовать. Бомжи ставит всё на кон, создавая неоновый шутер с элементами эвакуации, в то время как их основная фанатская база уже исчерпала все возможности.
Ну слабенько конечно. Я думал побольше учитывая, что онлайн в стиме не так быстро падает. Но чтобы развивать игру придется еще вкладывать много денег и это вряд ли окупится. Так что вполне могут и закрыть через 1-2 месяца. И Марафон станет Конкорд 3