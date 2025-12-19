ЧАТ ИГРЫ
Marathon март 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4.1 97 оценок

Арт-директор Marathon Джозеф Кросс покинул свой пост - в Bungie он больше не работает

Solstice Solstice

Специалист отметил, что принял такое решение самостоятельно. Уход разработчика произошёл за несколько месяцев до релиза игры, который состоится в марте 2026 года на PS5, Xbox Series S|X и PC по цене в 40 долларов.

Данная ситуация не должна повлиять на финальный этап производства extraction-шутера, поскольку его визуальная эстетика была сформирована давно.

Предположительно, Кросс ушёл из Bungie из-за негатива, связанного с плагиатом графических элементов дизайнера Antireal для альфа-версии Marathon, которые позднее убрали, а перед ней извинились и ситуация в конечном итоге была решена.

Ранее разработчики опубликовали 20-минутное видео про Marathon, в котором рассказали, как изменилась игра за прошедшее время, позднее также заявили, что незадолго до её релиза пройдёт открытый плейтест.

Источник  
Комментарии:  5
Иваныч из Тулы

Бежать, пока не поздно.

askazanov

Сейчас это популярно у всех ,)))

Александр Гоголев

Ну, визуал единственное, что выделяла от основной массы.

J a r v i s

Теперь и его лишились

tokyotakata

Пусть бежит и желательно вообще больше нигде с данной сферой не работает. Так как под его "чутким" руководством и произошла вся эта дичь)