Арт-директор Marathon Джозеф Кросс покинул свой пост - в Bungie он больше не работает

Специалист отметил, что принял такое решение самостоятельно. Уход разработчика произошёл за несколько месяцев до релиза игры, который состоится в марте 2026 года на PS5, Xbox Series S|X и PC по цене в 40 долларов.

Данная ситуация не должна повлиять на финальный этап производства extraction-шутера, поскольку его визуальная эстетика была сформирована давно.

Предположительно, Кросс ушёл из Bungie из-за негатива, связанного с плагиатом графических элементов дизайнера Antireal для альфа-версии Marathon, которые позднее убрали, а перед ней извинились и ситуация в конечном итоге была решена.

Ранее разработчики опубликовали 20-минутное видео про Marathon, в котором рассказали, как изменилась игра за прошедшее время, позднее также заявили, что незадолго до её релиза пройдёт открытый плейтест.