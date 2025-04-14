Авторы Marathon не стали добавлять проксимити-чат из-за токсичных геймеров

Extraction-шутер Marathon от Bungie, анонсированный в рамках крупной презентации, уже вызвал множество обсуждений в игровом сообществе. В недавнем интервью геймдиректор проекта Джо Зиглер поделился важными деталями, касающимися безопасности и направления развития игры.
Одна из главных новостей — в игре не будет проксимити-чата, то есть возможности голосового общения с игроками, находящимися поблизости. Bungie объясняет это стремлением сократить уровень токсичности. Зиглер признал: идея хорошая, но пока у индустрии нет действенного способа борьбы с потенциальными оскорблениями и троллингом. Разработчики хотят создать безопасную среду, где каждый сможет чувствовать себя комфортно.
Кроме того, Marathon не стремится конкурировать напрямую с такими проектами, как Escape from Tarkov. Команда Bungie делает ставку не на жесткую конкуренцию, а на оригинальность — в том числе в подаче сюжета. По словам Зиглера, игра будет наполнена запоминающимися историями, о которых захочется рассказывать друзьям.
Релиз Marathon намечен на 23 сентября 2025 года, и проект станет платным. Точная цена пока не названа, но она будет ниже стандартных $70.
Сони и её маня мир вежливости а то не дай бог оскорбить кого-то....
Графикой уровня 2010-ого года что ли?)
Так любители мультиплеерных игр все равно всегда графику понижают до самых минимальных, чтобы получить максимально возможный фпс.
Добавить возможность отключить чат для ранимых ❌
Вырезать его из игры, сделав её ещё более скучнее ✅
Так половина игроков для этого в онлайн игры и заходит, чтоб с кем нибудь посраться, убирать чат это как минимум вредить геймплею и коммуникации
Значит и сама игра токсичная.
Проксимити чат...Мда.Специально зашёл что бы узнать что же это такое.А это оказывается дауны всё ни как не успокоятся.Всё придумывают за каким-то хером новые названия для вещей,у которых оно и так уже есть.Наверное для такого действия уже стоит своё название придумать.
Ну а по поводу удаления войс чата.Пацаны в коментах и так уже всё по существу изложили.Хотя и так ясно что эта фигня и так провалится,так что пусть делают чё хотят.