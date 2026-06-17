Бесплатная неделя не спасла Marathon: второй сезон не смог вернуть интерес игроков

Запуск второго сезона Marathon должен был стать для Bungie шансом переломить ситуацию вокруг экстракционного шутера. Разработчики не только подготовили крупное обновление, но и открыли бесплатный пробный период, который из-за проблем с серверами был продлён почти до десяти дней. Однако, судя по доступной статистике, эти меры не привели к заметному росту популярности игры.

Согласно данным Steam, где сосредоточена значительная часть аудитории проекта, на старте второго сезона Marathon достигла пикового онлайна около 40 тысяч одновременных игроков. Несмотря на то что показатель выглядит внушительно сам по себе, он оказался менее чем вдвое ниже результатов, зафиксированных во время релиза игры.

После запуска сезона онлайн начал постепенно снижаться. К окончанию бесплатного периода вечерняя аудитория сократилась примерно до 18 тысяч пользователей, а в последние выходные пиковое значение составило 12 753 игрока. Примечательно, что это практически соответствует показателям конца первого сезона. При этом если раньше для достижения подобных цифр потребовалось около двух месяцев, то теперь игра вернулась к ним всего за несколько недель.

Не слишком обнадёживающе выглядят и данные о продажах. На момент публикации Marathon находится за пределами первой сотни самых продаваемых игр Steam, что может свидетельствовать о невысокой конверсии участников бесплатного периода в покупателей полной версии.

Bungie пыталась исправить ситуацию несколькими способами. Студия ускорила прогрессию, переработала подбор игроков для более комфортного старта новичков и добавила PvE-режим на карте Night Marsh. Последнее решение стало особенно заметным изменением, поскольку смягчило характерную для жанра систему наказания за смерть и потерю добычи.

Разработчики также готовят более масштабные PvE-эксперименты в будущем, однако их успех во многом будет зависеть от того, удастся ли игре сохранить достаточную аудиторию. Пока же положение Marathon выглядит непростым, особенно на фоне Destiny 2. Даже спустя годы после релиза и на фоне сокращения поддержки предыдущий флагман Bungie продолжает демонстрировать значительно более высокие показатели активности, оставаясь одной из самых популярных игр студии.