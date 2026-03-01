Бета-версия Marathon получила оценку 3,04/5 в PSN - ниже, чем у Concord и Dustborn

Игра Marathon от Bungie пережила множество взлётов и падений с момента анонса и переработки за последний год. Хотя высокие продажи игры до запуска рисовали светлую картину её будущего, шквал негативных отзывов в PSN теперь говорит о совершенно противоположном.

Команда запустила открытое бета-тестирование Marathon для проверки серверов, но на момент написания этой статьи рейтинг составляет всего 3,04 звезды. Это ниже, чем у некоторых худших игр PlayStation, включая Concord с 3,5 звёздами и Dustborn с 3,84 звёздами на этой платформе.

Глобальные оценки PSN на данный момент включают более 13 119 оценок. Хотя 40% из них — пятизвёздочный отзывы, тревожно, что 38% игроков поставили самую низкую оценку.

Ещё более тревожным для студии является то, что большинство этих негативных отзывов не содержат подробностей о временных технических проблемах с серверами, которые можно исправить в будущем. Многие игроки недовольны художественным оформлением и общей механикой игрового процесса, над исправлением которых Bungie работала более года.

Некоторые назвали игру ужасным опытом и пустой тратой денег из-за художественного оформления. Те, кому понравилась цветовая палитра, недовольны механикой игрового процесса, поэтому общее мнение игроков довольно неоднозначно.

Таким образом, у сервиса от Bungie, возможно, нет долгосрочного будущего для большинства этих игроков, которые уже устали от него. Количество игроков в Steam уже упало более чем на 50% всего за один день.