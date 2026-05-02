Bungie делает ставку на эволюцию Marathon с учётом действий игроков

Студия Bungie поделилась новыми подробностями о развитии своего шутера Marathon. По словам разработчиков, проект изначально задуман как игра с перспективой на несколько лет вперёд — как в плане геймплея, так и повествования.

Креативный директор Джулия Нардин отметила, что у команды уже есть общее направление развития сюжета на ближайшие годы. Однако при этом Bungie не хочет жёстко фиксировать историю: разработчики намерены учитывать действия и интересы игроков, позволяя сообществу влиять на развитие событий.

Тем не менее, основа лора останется неизменной. Речь идёт о прошлом колонии на планете Tau Ceti — этот пласт истории уже прописан и будет раскрываться через задания, находки и внутриигровые события. В дальнейшем авторы планируют постепенно расширять вселенную, добавляя новые детали и сюжетные линии.

Отдельное внимание уделяется доступности для новичков. В отличие от Destiny 2, где часть контента со временем исчезала, Bungie хочет избежать подобных проблем. Каждое новое обновление в Marathon должно служить удобной точкой входа, чтобы игроки могли без труда разобраться в происходящем, даже если присоединились спустя длительное время после релиза.