Bungie делает ставку на Marathon: студия сосредоточила больше ресурсов на новой игре, чем на Destiny 2

Несмотря на то, что пиковый онлайн Marathon — привычного для Bungie релиза — в Steam составил около 85-88 тысяч одновременных игроков, в последующие недели игра, как сообщается, потеряла примерно 60% аудитории. Тем не менее, активность на консолях и тот факт, что игра продолжает удерживать десятки тысяч игроков в пиковые часы, позволяет говорить, что ситуация не столь катастрофична.
Сейчас Bungie делает решительный шаг, подтверждая свою веру в долгосрочный потенциал Marathon. В отличие от предыдущих сверхмейнстримовых провалов live-сервисов наподобие Concord, который исчез с рынка менее чем за две недели, Marathon продолжает жить и готовиться к будущему.
Ключевые моменты текущей ситуации:
- Перераспределение ресурсов: Разработкой Marathon занимается больше сотрудников Bungie, чем какой-либо другой игрой студии, включая Destiny 2. Из примерно 800 разработчиков в Bungie, над Marathon сейчас работает около 300 человек, в то время как команда Destiny 2 сократилась.
- Фокус Bungie: Это чётко указывает, что основная ставка студии сейчас сделана именно на новый экстракшн-шутер.
- Состояние Destiny 2: Популярность некогда главного проекта Bungie действительно продолжает падать. За последний год аудитория Destiny 2 в Steam сократилась более чем на 91%, опустившись с 70 000 до примерно 9 000 игроков единовременно.
- Неопределённое будущее: В студии также были многочисленные сокращения штата и споры о свободе творчества, что сказывается на общей атмосфере.
Несмотря на трудности, у Bungie впереди большая работа. Будет интересно посмотреть, сможет ли студия своей стратегией вернуть былую любовь игроков.
Марафончик тоже тонет, но тем не менее))
Мне нравится фраза «нет никакой опасности, что проект закроют, даже несмотря на то, что его показатели падают до неприемлемого уровня и ему нужно полностью переориентировать свою деятельность». Высокомерие и неспособность признать неудачу единственное, что позволяет проекту существовать. Если бы в бомжи или сони было компетентное руководство, проект уже закрыли бы. Но посмотрите, что еще они выпустили, и станет ясно, что в этой компании нет компетентного руководства.
Для сони Складной марафон был бы сущим пустяком. У бомжи нет козырей в рукаве, а сони, по сути, придется пойти на тройное сокращение, чтобы попытаться сохранить марафон, переведя его на модель free-to-play. Я не верю, что сони так уж хочет, чтобы марафон стал успешным. Для гомиков он нужен. Мечты о переходе на модель free-to-play это просто принятие желаемого за действительное.
Так дестени 2 мёртв. То что они там выпускают не в какое сравнение не идёт с первыми контентными обновлениями
Марафон в этом году станет игрой года.
сони игру нужно бесплатно раздавать, только так онлайн поднимет, 8 тыс. онлайна это же позор