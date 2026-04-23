Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4 232 оценки

Bungie делает ставку на Marathon: студия сосредоточила больше ресурсов на новой игре, чем на Destiny 2

KoRnEr KoRnEr

Несмотря на то, что пиковый онлайн Marathon — привычного для Bungie релиза — в Steam составил около 85-88 тысяч одновременных игроков, в последующие недели игра, как сообщается, потеряла примерно 60% аудитории. Тем не менее, активность на консолях и тот факт, что игра продолжает удерживать десятки тысяч игроков в пиковые часы, позволяет говорить, что ситуация не столь катастрофична.

Marathon стартовал в Steam с онлайном более 86 тысяч игроков и 85% положительных отзывов

Сейчас Bungie делает решительный шаг, подтверждая свою веру в долгосрочный потенциал Marathon. В отличие от предыдущих сверхмейнстримовых провалов live-сервисов наподобие Concord, который исчез с рынка менее чем за две недели, Marathon продолжает жить и готовиться к будущему.

Ключевые моменты текущей ситуации:

  • Перераспределение ресурсов: Разработкой Marathon занимается больше сотрудников Bungie, чем какой-либо другой игрой студии, включая Destiny 2. Из примерно 800 разработчиков в Bungie, над Marathon сейчас работает около 300 человек, в то время как команда Destiny 2 сократилась.
  • Фокус Bungie: Это чётко указывает, что основная ставка студии сейчас сделана именно на новый экстракшн-шутер.
  • Состояние Destiny 2: Популярность некогда главного проекта Bungie действительно продолжает падать. За последний год аудитория Destiny 2 в Steam сократилась более чем на 91%, опустившись с 70 000 до примерно 9 000 игроков единовременно.
  • Неопределённое будущее: В студии также были многочисленные сокращения штата и споры о свободе творчества, что сказывается на общей атмосфере.
Destiny 2 потеряла более 90% игроков после выхода Edge of Fate

Несмотря на трудности, у Bungie впереди большая работа. Будет интересно посмотреть, сможет ли студия своей стратегией вернуть былую любовь игроков.

Jarvis666

Марафончик тоже тонет, но тем не менее))

Жора ВОР

Мне нравится фраза «нет никакой опасности, что проект закроют, даже несмотря на то, что его показатели падают до неприемлемого уровня и ему нужно полностью переориентировать свою деятельность». Высокомерие и неспособность признать неудачу единственное, что позволяет проекту существовать. Если бы в бомжи или сони было компетентное руководство, проект уже закрыли бы. Но посмотрите, что еще они выпустили, и станет ясно, что в этой компании нет компетентного руководства.

Для сони Складной марафон был бы сущим пустяком. У бомжи нет козырей в рукаве, а сони, по сути, придется пойти на тройное сокращение, чтобы попытаться сохранить марафон, переведя его на модель free-to-play. Я не верю, что сони так уж хочет, чтобы марафон стал успешным. Для гомиков он нужен. Мечты о переходе на модель free-to-play это просто принятие желаемого за действительное.

sapov

Так дестени 2 мёртв. То что они там выпускают не в какое сравнение не идёт с первыми контентными обновлениями

Greencore

Марафон в этом году станет игрой года.

Vinden

сони игру нужно бесплатно раздавать, только так онлайн поднимет, 8 тыс. онлайна это же позор

