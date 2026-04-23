Bungie делает ставку на Marathon: студия сосредоточила больше ресурсов на новой игре, чем на Destiny 2

Несмотря на то, что пиковый онлайн Marathon — привычного для Bungie релиза — в Steam составил около 85-88 тысяч одновременных игроков, в последующие недели игра, как сообщается, потеряла примерно 60% аудитории. Тем не менее, активность на консолях и тот факт, что игра продолжает удерживать десятки тысяч игроков в пиковые часы, позволяет говорить, что ситуация не столь катастрофична.

Сейчас Bungie делает решительный шаг, подтверждая свою веру в долгосрочный потенциал Marathon. В отличие от предыдущих сверхмейнстримовых провалов live-сервисов наподобие Concord, который исчез с рынка менее чем за две недели, Marathon продолжает жить и готовиться к будущему.

Перераспределение ресурсов : Разработкой Marathon занимается больше сотрудников Bungie, чем какой-либо другой игрой студии, включая Destiny 2. Из примерно 800 разработчиков в Bungie, над Marathon сейчас работает около 300 человек, в то время как команда Destiny 2 сократилась.

Фокус Bungie : Это чётко указывает, что основная ставка студии сейчас сделана именно на новый экстракшн-шутер.

Состояние Destiny 2 : Популярность некогда главного проекта Bungie действительно продолжает падать. За последний год аудитория Destiny 2 в Steam сократилась более чем на 91%, опустившись с 70 000 до примерно 9 000 игроков единовременно.

Неопределённое будущее: В студии также были многочисленные сокращения штата и споры о свободе творчества, что сказывается на общей атмосфере.

Несмотря на трудности, у Bungie впереди большая работа. Будет интересно посмотреть, сможет ли студия своей стратегией вернуть былую любовь игроков.