Bungie изменит микротранзакции в Marathon после критики игроков

Студия Bungie оперативно отреагировала на недовольство игроков системой микротранзакций в шутере Marathon. Разработчики объявили о корректировках внутриигровой валюты и опубликовали предварительные заметки к первому обновлению, которое выйдет уже на следующей неделе.

Одной из главных претензий игроков стала система покупки валюты Lux. Сейчас набор за 10 долларов даёт 1100 Lux, тогда как стоимость одного скина персонажа составляет 1120 Lux. Из-за этого пользователям приходилось докупать дополнительный пакет валюты, чтобы получить нужную сумму. В Bungie признали проблему и сообщили, что после обновления набор за 10 долларов будет содержать 1120 Lux. Кроме того, всем игрокам, которые ранее покупали пакет на 1100 Lux, автоматически начислят недостающие 20 единиц валюты.

Критике подвергся и боевой пропуск стоимостью 10 долларов. По мнению части сообщества, он предлагает недостаточно ценные награды, а также не возвращает премиальную валюту. Также игроки жаловались на ограниченное использование косметических наклеек для оружия. Bungie заявила, что внимательно изучает отзывы и ищет способы улучшить систему наград и косметических предметов.

Разработчики также поделились деталями первого патча для Marathon. Обновление будет направлено на то, чтобы сделать игровой процесс немного менее суровым. На карте Perimeter увеличат количество медицинских шкафов и ящиков с боеприпасами, а бесплатные стартовые наборы экипировки получат больше патронов. Кроме того, маркеры целей будут появляться с большего расстояния — их видимость увеличат с 10 до 20 метров.

Marathon представляет собой extraction-шутер, в котором игроки рискуют потерять всё снаряжение в случае смерти персонажа. Из-за высокой сложности и агрессивного поведения противников некоторые пользователи считают игру слишком требовательной. В Bungie надеются, что первые изменения помогут сделать стартовый опыт более комфортным, не разрушив при этом ключевую идею напряжённых вылазок и постепенного развития персонажа.

С момента релиза игра уже успела показать заметный интерес аудитории: в Steam её пиковый онлайн превысил 88 тысяч одновременных игроков. Marathon доступна также на консолях, а дальнейшие изменения разработчики обещают вводить с учётом отзывов сообщества.