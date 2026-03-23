Bungie может упростить доступ к рейду Cryo Archive в Marathon после отзывов игроков

Разработчики из Bungie заявили, что обсудят возможные изменения для эндгейм-рейда Cryo Archive в Marathon. Об этом рассказал директор игры Джо Зиглер, комментируя отзывы игроков после запуска нового контента.

Рейд Cryo Archive появился в игре 20 марта и стал самым сложным испытанием в четвёртой зоне проекта. Однако вместе с интересом к новому контенту появились и жалобы на ограничения доступа.

Сейчас игроки могут пройти рейд только при выполнении нескольких условий. В частности, его нельзя проходить в одиночку — требуется полноценная команда. Кроме того, доступ к активности открыт только по выходным.

Именно эти ограничения стали главной темой обсуждения среди сообщества. Некоторые игроки считают, что необходимость собирать группу и подстраивать время игры под выходные делает участие в рейде слишком неудобным.

Зиглер сообщил, что команда внимательно изучает обратную связь и планирует обсудить несколько ключевых вопросов. Среди них — возможность доступа к рейду для игроков, которые не могут играть по выходным, потенциальные варианты для одиночного прохождения и изменения в системе наград.

Последний пункт касается случайных выпадений предметов: сейчас некоторые элементы, необходимые для успешного прохождения рейда, зависят от случайности, что также вызывает недовольство у части игроков.

По словам разработчиков, решение по этим вопросам могут представить уже в ближайшее время, после того как команда проанализирует отзывы по итогам первых выходных после запуска рейда.