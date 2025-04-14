Bungie объяснила, почему шутер Marathon не будет бесплатным

На подкасте Friends Per Second директор игры Джо Зиглер объяснил, почему команда приняла такое решение:

"Мы надеемся, что то, что мы делаем, будет достаточно захватывающе, чтобы игроки захотели присоединиться к нам. Мы также обещаем поддерживать игру после релиза через регулярные обновления и новые сезоны, не увеличивая при этом её начальную стоимость."

По словам Зиглера, Marathon — это долгосрочный проект, и студия хочет строить его на прочном фундаменте. Речь идёт не только о качестве на старте, но и о чётком обещании развивать игру без навязчивых монетизаций.

«У каждого своё представление о том, какая цена является справедливой, — продолжил он. — Мы убеждены, что предлагаем выгодное предложение, которое станет отличным началом для создания поистине выдающегося проекта».

Релиз игры 23 сентября.