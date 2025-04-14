Bungie объяснила, почему шутер Marathon не будет бесплатным

На подкасте Friends Per Second директор игры Джо Зиглер объяснил, почему команда приняла такое решение:
"Мы надеемся, что то, что мы делаем, будет достаточно захватывающе, чтобы игроки захотели присоединиться к нам. Мы также обещаем поддерживать игру после релиза через регулярные обновления и новые сезоны, не увеличивая при этом её начальную стоимость."
По словам Зиглера, Marathon — это долгосрочный проект, и студия хочет строить его на прочном фундаменте. Речь идёт не только о качестве на старте, но и о чётком обещании развивать игру без навязчивых монетизаций.
«У каждого своё представление о том, какая цена является справедливой, — продолжил он. — Мы убеждены, что предлагаем выгодное предложение, которое станет отличным началом для создания поистине выдающегося проекта».
Релиз игры 23 сентября.
Как вы думаете кто будет продолжать рубить бабки, а кто останется еле-еле на плаву? xD
Как вы думаете где новый и интересный дизайн персонажей, а где параша для спермотоксикозников из западной культуры, на которых китайцы делают деньги xD
Так я об это и говорю, очевидно же)))
Rivals кстати уже начинает отмирать. Помнится на релизе было плюс-минус 315 тысяч игроков, сейчас примерно 135 тысяч в среднем, по вечерам. 180 тысяч играющих куда-то пропало и даже не спасли широкие ляхи Эммы Фрост. Китайцы заруинили пул матчей))
Так,это только в стим), тем более это геройский шутер, люди могут устать, от такого
Вообще стиль странный, это же типо наемники, которые заменили себе части тела на механические, зачем менять губу на другую губу?
Это мега тупая идея, учитывая что у марафона будет куча бесплатных конкурентов. Даже близзард это поняли и сделали овервотч 2 бесплатным, правда игре это не помогло ну и марафону тоже не особо что поможет
овервотч 2 это переделка овервотч 1 под соусом из лжи и лгбт повестки, Марафон новая игра и новая франшиза, назови мне пожалуйста эту ''кучу'' бесплатных конкурентов))))
ну смотри, есть arena breakout (на пк версия unfinite), если хочется аркады, есть режим dmz в колде (но да, без нового контента), есть недавняя дельта форс
Насколько, я понял франшиза не новая? Почитал, даже старый игры этой серии были от банги, просто никому не нужно, так что
не не не мне сказали ''КУЧУ'' мне не интересна арена мне интересна КУЧА аналогов.
"это долгосрочный проект" или конкордия 2.0. Я бы в это и забесплатно не играл! Вангую, что игра умрет за месяц, ну максимум за 3!
а ты оптимист
они обьяснили почему он будет мертвым.стыдно признать но когда я смотрел первые трейлеры меня это даже заинтересовало
"Мы надеемся прогреть"
После 2го дристани не внушают доверия их слова,значит не достойны они денег.
Серьёзно!!! Самоуверенности им не занимать ))
Когда там закрытие серверов???
"Bungie объяснила, почему шутер Marathon не будет бесплатным" - потому что сначала нужно все продать по фулпрайсу со всеми длс, потом отнять, удалить и сделать бесплатным.
Провалиться так же как конкорд.
Что с игровой индустрией?Почему они сами себе яму копают,ну очевидно же что мёртворождённый проект.
Я думаю времени на возврат в СТИМ с лихвой хватит что бы оценить сей... Кхм! Продукт и решить стоит ли оно того.
ха "вот уроды"