Bungie объяснила провал Marathon слишком высокой сложностью для широкой аудитории

Bungie признала, что Marathon не смогла привлечь широкую аудиторию на старте из-за слишком высокой сложности. Студия изначально рассчитывала сделать хардкорный PvPvE-шутер в жанре extraction, где смерть является важной частью игрового цикла: игрок теряет не только найденное во время вылазки снаряжение, но и вещи, которые принёс с собой.

По словам старшего дизайнера Bungie Кевина Янеса, команда создала игру, которая оказалась чрезмерно сложной для многих игроков. Постоянные неудачи и необходимость снова и снова начинать вылазки после смерти в итоге оттолкнули часть аудитории. «Смерть была первым шагом для многих игроков, но для некоторых она стала единственным шагом», — отметил разработчик.

Игровой директор Дэл Чейф III также признал, что Marathon рассчитана на довольно узкую аудиторию любителей напряжённого PvP. В Bungie рассчитывали сделать extraction-шутер массовым, но, по словам Янеса, в итоге создали игру именно в том виде, в котором привыкли видеть этот жанр самые хардкорные игроки.

Теперь студия собирается сделать Marathon доступнее. В игру добавят отдельные PvE-режимы и командный бой, а стартовую зону Perimeter значительно расширят, чтобы новичкам было проще освоиться перед переходом к полноценным extraction-вылазкам. Bungie рассчитывает таким образом снизить порог входа и дать игрокам возможность постепенно привыкнуть к основному режиму.