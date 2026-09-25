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Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
3.9 266 оценок

Bungie объяснила провал Marathon слишком высокой сложностью для широкой аудитории

IKarasik IKarasik

Bungie признала, что Marathon не смогла привлечь широкую аудиторию на старте из-за слишком высокой сложности. Студия изначально рассчитывала сделать хардкорный PvPvE-шутер в жанре extraction, где смерть является важной частью игрового цикла: игрок теряет не только найденное во время вылазки снаряжение, но и вещи, которые принёс с собой.

По словам старшего дизайнера Bungie Кевина Янеса, команда создала игру, которая оказалась чрезмерно сложной для многих игроков. Постоянные неудачи и необходимость снова и снова начинать вылазки после смерти в итоге оттолкнули часть аудитории. «Смерть была первым шагом для многих игроков, но для некоторых она стала единственным шагом», — отметил разработчик.

Игровой директор Дэл Чейф III также признал, что Marathon рассчитана на довольно узкую аудиторию любителей напряжённого PvP. В Bungie рассчитывали сделать extraction-шутер массовым, но, по словам Янеса, в итоге создали игру именно в том виде, в котором привыкли видеть этот жанр самые хардкорные игроки.

Теперь студия собирается сделать Marathon доступнее. В игру добавят отдельные PvE-режимы и командный бой, а стартовую зону Perimeter значительно расширят, чтобы новичкам было проще освоиться перед переходом к полноценным extraction-вылазкам. Bungie рассчитывает таким образом снизить порог входа и дать игрокам возможность постепенно привыкнуть к основному режиму.

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Комментарии:  15
Ваш комментарий
KyKyKoKoBeBe

ну да, все дело в этом:)

9
Геральт Батькович

Ну если ты настолько тупой что не понимаешь причины неудачи, то неудача неудивительна

6
Аристов--Черный

О да, так сложна игра, что она мне на стадии анонса нахрен не нужна. Очередная многопользовательская хрень, каких уже немало - зачем пытаться продавать мотоцикл байкеру на на харлее?

5
Punisher1

Bungie объяснила провал Marathon слишком высокой сложностью для широкой аудитории ахахахахха

2
Akalaka

е е

То, что игра вырвиглазное болото - это точно не причина

То, что персонажи выглядят как куклы - это тоже не причина

1
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