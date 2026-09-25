Bungie признала, что Marathon не смогла привлечь широкую аудиторию на старте из-за слишком высокой сложности. Студия изначально рассчитывала сделать хардкорный PvPvE-шутер в жанре extraction, где смерть является важной частью игрового цикла: игрок теряет не только найденное во время вылазки снаряжение, но и вещи, которые принёс с собой.
По словам старшего дизайнера Bungie Кевина Янеса, команда создала игру, которая оказалась чрезмерно сложной для многих игроков. Постоянные неудачи и необходимость снова и снова начинать вылазки после смерти в итоге оттолкнули часть аудитории. «Смерть была первым шагом для многих игроков, но для некоторых она стала единственным шагом», — отметил разработчик.
Игровой директор Дэл Чейф III также признал, что Marathon рассчитана на довольно узкую аудиторию любителей напряжённого PvP. В Bungie рассчитывали сделать extraction-шутер массовым, но, по словам Янеса, в итоге создали игру именно в том виде, в котором привыкли видеть этот жанр самые хардкорные игроки.
Теперь студия собирается сделать Marathon доступнее. В игру добавят отдельные PvE-режимы и командный бой, а стартовую зону Perimeter значительно расширят, чтобы новичкам было проще освоиться перед переходом к полноценным extraction-вылазкам. Bungie рассчитывает таким образом снизить порог входа и дать игрокам возможность постепенно привыкнуть к основному режиму.
ну да, все дело в этом:)
Ну если ты настолько тупой что не понимаешь причины неудачи, то неудача неудивительна
О да, так сложна игра, что она мне на стадии анонса нахрен не нужна. Очередная многопользовательская хрень, каких уже немало - зачем пытаться продавать мотоцикл байкеру на на харлее?
Bungie объяснила провал Marathon слишком высокой сложностью для широкой аудитории ахахахахха
е е
То, что игра вырвиглазное болото - это точно не причина
То, что персонажи выглядят как куклы - это тоже не причина