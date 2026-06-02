Bungie объявила неделю бесплатного доступа в Marathon в честь старта второго сезона

Студия Bungie объявила о проведении недели бесплатного доступа в своем экстракшн-шутере Marathon. Акция приурочена к запуску второго сезона и пройдет в период с 2 по 9 июня. С помощью этой инициативы разработчики рассчитывают привлечь новую аудиторию и вернуть к проекту интерес со стороны старых игроков.

На протяжении семи дней полная версия игры будет доступна пользователям ПК (в Steam), а также владельцам консолей PS5 и Xbox Series X|S. В отличие от прошлых закрытых бета-тестов, где контент был сильно ограничен, сейчас геймеры получат полноценный игровой опыт. При этом весь заработанный за неделю прогресс официально сохранится и перенесется в новый сезон.

Для компьютерных игроков участие в акции абсолютно бесплатно. В то же время консольным геймерам для доступа к онлайн-мультиплееру придется использовать стандартную платную подписку своих сетевых сервисов.