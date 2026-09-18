Bungie опровергла появившийся в сети слух о слиянии Marathon и Destiny 2

Пока Destiny 2 поставлена на паузу, а Marathon переживает серьёзные изменения, среди поклонников Bungie начали распространяться безумные слухи о будущем, в котором обе научно-фантастические франшизы объединятся в одну общую вселенную. Впрочем, студия быстро развеяла неподтверждённые «утечки», стремительно набравшие популярность на Reddit.

Ранее на этой неделе внимание сообщества Marathon привлёк слух, якобы появившийся на 4chan. Он напоминал список желаний ребёнка на Рождество: множество фантазий, которые время от времени прерывались совершенно бессвязными утверждениями. Главным пунктом было заявление о том, что, поскольку Destiny 3 не находится в разработке, а Bungie пытается вернуть Marathon былую популярность, игровые вселенные двух проектов могут объединить в одну франшизу.

«Внутри компании якобы проводились предварительные обсуждения возможности переработать Marathon и Destiny в единую франшизу. Marathon при этом должен был показать начало Золотого века человечества и намекнуть на новые угрозы, которые появятся в будущих проектах по Destiny, — утверждал автор слуха.

Для поклонников лора такая идея могла показаться интересной, однако креативный директор Marathon быстро её опровергла.

«Как человек, работавший и над Destiny, и над Marathon, я могу подтвердить: “утечка” о слиянии двух франшиз — фальшивка», — заявила Джулия Нардин из Bungie в X.

«У них много общего благодаря единому творческому наследию Bungie, но, как братья и сёстры, они остаются самостоятельными сущностями. Пожалуйста, не верьте всему, что читаете в интернете».

Ещё до официального опровержения Bungie знатоки Destiny 2 успели разобрать многочисленные недостатки этой теории. «Золотой век Destiny был временем изобилия, тогда как историю Marathon определяют дефицит и голод, — написал известный знаток лора My Name Is Byf, назвав возможное слияние “ужасной идеей”. — Отсутствие Странника во всей истории Marathon стало бы огромным слоном в комнате».

При этом нетрудно понять, почему некоторые поклонники вообще хотели поверить в этот слух. За плечами Destiny — более десяти лет развития сюжета, богатая история, охватывающая многие столетия, десятки миров и несколько древних инопланетных рас. Для многих фанатов отсутствие нового контента в Destiny 2, а также каких-либо текущих планов на спин-офф или продолжение стало тяжёлым ударом.

«Мы просто хотим вернуть Destiny», — написал один из пользователей в ответ на сообщение Нардин.