Bungie отказалась от "агрессивного" матчмейкинга в Marathon - напряжение важнее фильтрации игроков

Студия Bungie не планирует внедрять систему подбора игроков по уровню агрессии в своём экстракшен-шутере Marathon. Об этом рассказал гейм-директор проекта Джо Зиглер в недавнем интервью.

В отличие от Arc Raiders, где используется так называемый aggression-based matchmaking — система, распределяющая агрессивных игроков и более мирных участников по разным матчам, — в Marathon подобного разделения не будет. В Arc Raiders игроков, склонных к предательству, грабежам и постоянным PvP-столкновениям, чаще отправляют в одни сессии, тогда как предпочитающих PvE-геймплей стараются сводить между собой.

По словам Зиглера, для Marathon принципиально важно сохранить атмосферу неопределённости. Ключевая часть игрового опыта — это напряжение от невозможности понять намерения другого игрока. Любая встреча может закончиться сотрудничеством или выстрелом в спину, и именно этот риск формирует уникальную динамику забегов.

При этом разработчики не отказываются от социальных инструментов: в игре останется голосовой чат по близости и другие способы взаимодействия, позволяющие договариваться или, наоборот, вводить соперников в заблуждение.

Также Bungie подтвердила проведение масштабного серверного тестирования Marathon до полноценного релиза. Полный запуск игры запланирован на 5 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.