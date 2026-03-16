Bungie ответила на критику Marathon: создатели Halo никуда не уходили - их просто не заметили

Один твит породил список из сорока имён

В интернете снова вспыхнул спор о том, насколько честно студии используют фразу «от создателей» в маркетинге игр. На этот раз под удар попала Bungie — и один из разработчиков Marathon не смолчал.

С чего всё началось

Ответ разработчика

Это задело UI-дизайнера Marathon Эллиота Грея, который работает в Bungie с 2013 года. Он ответил тремя твитами подряд, перечислив более сорока сотрудников Bungie, которые работали над Halo и до сих пор остаются в студии - среди них Джейсон Джонс, один из основателей Bungie и создатель оригинальной Halo.

Важный контекст

Бывший вице-президент Destiny и продюсер Halo: Reach Марк Носворти добавил: «В оригинальном посте не учитываются культурные и технологические легаси. Люди передают их по кусочку — когда новые приходят, а старые уходят. Именно поэтому ощущение от игр Bungie остаётся неизменным уже 25 лет». Впрочем, сам автор статьи замечает — фраза «от создателей» действительно бывает использована нечестно. Свежий пример: Sony продвигала спин-оффы Человека-паука упоминанием фильмов MCU, хотя связь была весьма условной.