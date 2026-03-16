Bungie ответила на критику Marathon: создатели Halo никуда не уходили - их просто не заметили

Один твит породил список из сорока имён
В интернете снова вспыхнул спор о том, насколько честно студии используют фразу «от создателей» в маркетинге игр. На этот раз под удар попала Bungie — и один из разработчиков Marathon не смолчал.
С чего всё началось
Ответ разработчика
Это задело UI-дизайнера Marathon Эллиота Грея, который работает в Bungie с 2013 года. Он ответил тремя твитами подряд, перечислив более сорока сотрудников Bungie, которые работали над Halo и до сих пор остаются в студии - среди них Джейсон Джонс, один из основателей Bungie и создатель оригинальной Halo.
Важный контекст
Бывший вице-президент Destiny и продюсер Halo: Reach Марк Носворти добавил: «В оригинальном посте не учитываются культурные и технологические легаси. Люди передают их по кусочку — когда новые приходят, а старые уходят. Именно поэтому ощущение от игр Bungie остаётся неизменным уже 25 лет». Впрочем, сам автор статьи замечает — фраза «от создателей» действительно бывает использована нечестно. Свежий пример: Sony продвигала спин-оффы Человека-паука упоминанием фильмов MCU, хотя связь была весьма условной.
Поисковик выдает что над Halo в разные года работало от 9 человек в 90х, больше сотни в 2017 и 500 над Инфинитом, а над Дестенюй работало 500, так даже если взять 100 человек за точку отсчета, то осталось не более 40%, это даже не большая часть, вот и получается что как бы от разработчиков, но это все равно что сказать что это молоко коровье, пусть и корова мутант на 60% уже слон
Остаются вопросы: на сколько процентов был вклад этих неймов в Хало и Марафон? Сколько частей Хало они делали?