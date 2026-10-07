Bungie перезапускает экономику и раскрывает планы по Marathon до марта 2027 года

Студия Bungie представила обновлённую дорожную карту шутера Marathon и выпустила крупное обновление Nightfall Refresh — оно уже доступно игрокам. Разработчики делают ставку на перезапуск внутриигровой экономики, упрощение входа для новичков и расширение форматов игры: от чистого экстракшена — к сбалансированной связке PvE, PvP и PvEvP.
Октябрь 2026: перезапуск прогресса и балансировка
6 октября вышел патч версии 1.1.9.2 (Nightfall Refresh), который радикально изменил состояние игры: прогресс большинства систем был сброшен, чтобы выровнять стартовые условия для всех пользователей.
Обнулению подверглись:
- уровни Бегуна, Колыбели и фракций;
- приоритетные контракты и ранг;
- содержимое хранилища (Vault);
- доступ к зонам.
При этом студия сохранила для игроков косметические предметы, титулы, прогресс в Кодексе (Codex), а также внутриигровые валюты LUX и SILK.
Вместе со сбросом Bungie запустила бесплатный пропуск с наградами в стиле NuCaloric — он не ограничен по времени и доступен всем владельцам игры. Для улучшения баланса внесли следующие правки:
- увеличили прирост опыта для Колыбели на 30 % на период обновления;
- снизили стоимость товаров в Арсенале на 30 %;
- уменьшили затраты при разборе предметов на 20–50 % для большинства бартеров;
- скорректировали частоту выпадения предметов разной редкости;
- ослабили урон, который UESC наносит Бегунам, на 20 % в соло-плейлистах.
Также временно вернулся режим «Взломщик хранилищ» (Vault Breaker) — он нужен команде для сбора данных о работе PvE-механики после сброса. Кроме того, разработчики доработали механику скрытности: теперь эффект невидимости может «мерцать», если игрок открывает огонь сразу после активации.
Декабрь 2026: первый постоянный PvE и крупное расширение
8 декабря в рамках обновления Symbiosis в Marathon появится первый постоянный PvE‑режим. Он даст игрокам возможность исследовать мир, тестировать сборки и сражаться с врагами без риска столкнуться с другими участниками — это важный шаг к снижению порога входа.
Ключевые новинки Symbiosis:
- Расширение и редизайн зоны «Периметр». Локацию охватит грибковая экосистема — она откроет новые маршруты, добавит точки интереса и сложные испытания. Главной угрозой станет Королева клещей (Tick Queen) — крупнейший противник в игре на момент релиза патча.
- Новая оболочка Бегуна — Бишоп. Это стиль игры, построенный на скорости, внезапных атаках и мощных сериях ударов в ближнем бою.
- Социальное пространство с тиром. В новой локации игроки смогут собираться, готовиться к вылазкам и тестировать оружие и способности.
- Экспериментальный режим Team Deathmatch. Короткие матчи позволят оттачивать навыки без риска потерять снаряжение и прогресс полноценного забега.
- Улучшенная система обучения. Студия делает упор на более плавное погружение новичков в механики игры.
Март 2027: объединение режимов и глубокая прогрессия
Весной Bungie планирует собрать все ранее добавленные элементы в единую систему. В обновлении сделают акцент на связности PvE, PvP и PvEvP, а также на глубокой прогрессии и сюжетной составляющей.
Что ожидается в марте:
- взаимосвязанная система постоянных PvE-, PvP- и PvEvP‑режимов;
- переработанная Колыбель и более глубокая кастомизация оболочек;
- расширенные сюжетные цепочки и система квестов;
- новые виды инопланетных противников;
- совершенно новая игровая зона.
Новый подход к выпуску контента
Bungie официально отказалась от жёсткого сезонного расписания. Теперь крупные релизы будут выходить по мере готовности команды — это позволит уделять больше времени тестированию и доработке. Такой подход должен сделать обновления более стабильными и насыщенными, а развитие игры — более предсказуемым для сообщества.