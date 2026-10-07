Bungie перезапускает экономику и раскрывает планы по Marathon до марта 2027 года

Студия Bungie представила обновлённую дорожную карту шутера Marathon и выпустила крупное обновление Nightfall Refresh — оно уже доступно игрокам. Разработчики делают ставку на перезапуск внутриигровой экономики, упрощение входа для новичков и расширение форматов игры: от чистого экстракшена — к сбалансированной связке PvE, PvP и PvEvP.

Октябрь 2026: перезапуск прогресса и балансировка

6 октября вышел патч версии 1.1.9.2 (Nightfall Refresh), который радикально изменил состояние игры: прогресс большинства систем был сброшен, чтобы выровнять стартовые условия для всех пользователей.

Обнулению подверглись:

уровни Бегуна, Колыбели и фракций;

приоритетные контракты и ранг;

содержимое хранилища (Vault);

доступ к зонам.

При этом студия сохранила для игроков косметические предметы, титулы, прогресс в Кодексе (Codex), а также внутриигровые валюты LUX и SILK.

Вместе со сбросом Bungie запустила бесплатный пропуск с наградами в стиле NuCaloric — он не ограничен по времени и доступен всем владельцам игры. Для улучшения баланса внесли следующие правки:

увеличили прирост опыта для Колыбели на 30 % на период обновления;

снизили стоимость товаров в Арсенале на 30 %;

уменьшили затраты при разборе предметов на 20–50 % для большинства бартеров;

скорректировали частоту выпадения предметов разной редкости;

ослабили урон, который UESC наносит Бегунам, на 20 % в соло-плейлистах.

Также временно вернулся режим «Взломщик хранилищ» (Vault Breaker) — он нужен команде для сбора данных о работе PvE-механики после сброса. Кроме того, разработчики доработали механику скрытности: теперь эффект невидимости может «мерцать», если игрок открывает огонь сразу после активации.

Декабрь 2026: первый постоянный PvE и крупное расширение

8 декабря в рамках обновления Symbiosis в Marathon появится первый постоянный PvE‑режим. Он даст игрокам возможность исследовать мир, тестировать сборки и сражаться с врагами без риска столкнуться с другими участниками — это важный шаг к снижению порога входа.

Ключевые новинки Symbiosis:

Расширение и редизайн зоны «Периметр». Локацию охватит грибковая экосистема — она откроет новые маршруты, добавит точки интереса и сложные испытания. Главной угрозой станет Королева клещей (Tick Queen) — крупнейший противник в игре на момент релиза патча.

Локацию охватит грибковая экосистема — она откроет новые маршруты, добавит точки интереса и сложные испытания. Главной угрозой станет Королева клещей (Tick Queen) — крупнейший противник в игре на момент релиза патча. Новая оболочка Бегуна — Бишоп. Это стиль игры, построенный на скорости, внезапных атаках и мощных сериях ударов в ближнем бою.

Это стиль игры, построенный на скорости, внезапных атаках и мощных сериях ударов в ближнем бою. Социальное пространство с тиром. В новой локации игроки смогут собираться, готовиться к вылазкам и тестировать оружие и способности.

В новой локации игроки смогут собираться, готовиться к вылазкам и тестировать оружие и способности. Экспериментальный режим Team Deathmatch. Короткие матчи позволят оттачивать навыки без риска потерять снаряжение и прогресс полноценного забега.

Короткие матчи позволят оттачивать навыки без риска потерять снаряжение и прогресс полноценного забега. Улучшенная система обучения. Студия делает упор на более плавное погружение новичков в механики игры.

Март 2027: объединение режимов и глубокая прогрессия

Весной Bungie планирует собрать все ранее добавленные элементы в единую систему. В обновлении сделают акцент на связности PvE, PvP и PvEvP, а также на глубокой прогрессии и сюжетной составляющей.

Что ожидается в марте:

взаимосвязанная система постоянных PvE-, PvP- и PvEvP‑режимов;

переработанная Колыбель и более глубокая кастомизация оболочек;

расширенные сюжетные цепочки и система квестов;

новые виды инопланетных противников;

совершенно новая игровая зона.

Новый подход к выпуску контента

Bungie официально отказалась от жёсткого сезонного расписания. Теперь крупные релизы будут выходить по мере готовности команды — это позволит уделять больше времени тестированию и доработке. Такой подход должен сделать обновления более стабильными и насыщенными, а развитие игры — более предсказуемым для сообщества.