Bungie под полным контролем Sony: студия теряет независимость и входит в состав PlayStation Studios

После неудач с выручкой и проблем с играми Destiny 2: The Final Shape и Marathon у многих возникли сомнения в будущем Bungie. Финансовый директор Sony Лин Тао официально подтвердил, что студия постепенно теряет независимость и становится частью PlayStation Studios.

Изначально Bungie должна была оставаться самостоятельной после покупки Sony, но из-за «структурной реформы» ситуация изменилась. В недавнем интервью Тао объяснил, что «углубление интеграции» началось в прошлом году, и сейчас Bungie всё больше погружается в экосистему PlayStation Studios. Это сопровождалось массовыми увольнениями и перераспределением ролей внутри компании, а Sony даже создала новую студию teamLFG для работы над новым научно-фантастическим проектом.

Пока неизвестно, когда Bungie официально станет частью PlayStation Studios. Тем временем студия продолжает работать над долгожданным шутером Marathon, релиз которого перенесли с сентября. Ожидается, что игра выйдет до 31 марта 2026 года, а точная дата будет объявлена этой осенью.

Sony явно намерена усилить контроль над Bungie, чтобы избежать прошлых ошибок и вернуть студию к стабильному росту.