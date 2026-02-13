ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4 109 оценок

Bungie подтвердила дату релиза Marathon и анонсировала масштабный серверный тест

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

После затяжной паузы и непростого 2025 года Bungie вновь представила научно-фантастический шутер Marathon на февральской презентации State of Play 2026. Студия подтвердила новую дату релиза — 5 марта — и объявила о проведении недельного серверного теста перед выходом игры.

С 26 февраля по 2 марта игроки смогут принять участие в масштабной проверке серверов. Участникам откроют доступ к двум игровым зонам и шести «панцирям» бегунов, а также позволят выполнять стартовые контракты для пяти фракций. За ранний прогресс предусмотрены бонусные награды, которые сохранятся после релиза.

Marathon был анонсирован в мае 2023 года как перезапуск классической франшизы Bungie, однако разработка сопровождалась кадровыми перестановками и сокращениями. Проект также оказался в центре обсуждений из-за инцидента с использованием художественных материалов без указания авторства, после чего студия провела внутреннюю проверку.

Изначально релиз планировался на сентябрь 2025 года, но после отзывов по итогам альфа-тестирования выход был перенесён. Теперь Bungie рассчитывает, что мартовский запуск станет полноценным возвращением серии.

6
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Александр Гоголев

Лучший шутер 26 года. Эй, хейтеры, что с лицом?

4
borsic

Ахахахах через месяц в это играть уже будет 1000 человек.

1
WerGC

как же все убого и всрато

3
Summor Ner

А вот и достойный конкурент для Highguard подъехал. Bungie так держать, до сих пор держит марку качества.😁

2
erkins007

Иронично что Конкорд3 выйдет и провалится после Конкорда4

1
TheCalvariam

Визуал ублюдашный, не умеют они в дизайн, что destiny 2 х*рота что это убогая неприятная глазу картинка.

1
ДЕНИСКА_омск

Зочем када есть АРК РАЙДЕРС

TheCalvariam

Всё за тем же. Это же очевидно?