Bungie подтвердила дату релиза Marathon и анонсировала масштабный серверный тест

После затяжной паузы и непростого 2025 года Bungie вновь представила научно-фантастический шутер Marathon на февральской презентации State of Play 2026. Студия подтвердила новую дату релиза — 5 марта — и объявила о проведении недельного серверного теста перед выходом игры.
С 26 февраля по 2 марта игроки смогут принять участие в масштабной проверке серверов. Участникам откроют доступ к двум игровым зонам и шести «панцирям» бегунов, а также позволят выполнять стартовые контракты для пяти фракций. За ранний прогресс предусмотрены бонусные награды, которые сохранятся после релиза.
Marathon был анонсирован в мае 2023 года как перезапуск классической франшизы Bungie, однако разработка сопровождалась кадровыми перестановками и сокращениями. Проект также оказался в центре обсуждений из-за инцидента с использованием художественных материалов без указания авторства, после чего студия провела внутреннюю проверку.
Изначально релиз планировался на сентябрь 2025 года, но после отзывов по итогам альфа-тестирования выход был перенесён. Теперь Bungie рассчитывает, что мартовский запуск станет полноценным возвращением серии.
Лучший шутер 26 года. Эй, хейтеры, что с лицом?
Ахахахах через месяц в это играть уже будет 1000 человек.
как же все убого и всрато
А вот и достойный конкурент для Highguard подъехал. Bungie так держать, до сих пор держит марку качества.😁
Иронично что Конкорд3 выйдет и провалится после Конкорда4
Визуал ублюдашный, не умеют они в дизайн, что destiny 2 х*рота что это убогая неприятная глазу картинка.
Зочем када есть АРК РАЙДЕРС
Всё за тем же. Это же очевидно?