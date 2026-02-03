Bungie показала Ассасина в новом трейлере Marathon

Bungie опубликовала тизер, посвящённый классу ассасин в грядущем экстракшн-шутере Marathon. В ролике демонстрируется кинематографичная сцена скрытного устранения целей, без показа полноценного геймплея, создавая атмосферу напряжённости и тактической скрытности.
Marathon представляет собой PvPvE-шутер от первого лица. Игроки берут на себя роль кибернетических «Бегунов», исследующих заброшенную колонию на планете Тау Кита IV в поисках ресурсов. Геймплей сочетает динамичные перестрелки с элементами разведки и стратегического планирования.
В мире Marathon участников ждут встречи с другими игроками и враждебными силами, что делает каждое прохождение непредсказуемым и требующим внимательности. Ролик лишь намекает на возможности класса ассасина, обещая скрытные убийства, быстрые перемещения и уникальные тактические приёмы.
