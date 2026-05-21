Bungie показала медика в Marathon - шутер всё сильнее уходит в мрачный survival-экшен

Bungie выпустила новый кинематографичный трейлер Marathon, посвятив ролик одному из игровых архетипов — полевому медику Triage Shell. И чем больше разработчики показывают игру, тем сильнее становится понятно: Marathon будет заметно мрачнее и жёстче, чем многие ожидали от авторов Halo и Destiny.

Действие extraction-шутера разворачивается на заброшенной колонии Тау Кита IV, где игроки сражаются за ресурсы в PvPvE-матчах. Новый трейлер делает акцент не только на перестрелках, но и на самой атмосфере выживания. Здесь медицина — это не поддержка команды в привычном смысле, а ещё один инструмент для продолжения бойни.

Особое внимание Bungie уделяет кастомизации. Игроки смогут менять архетипы при помощи оружия, имплантов и модификаций, найденных прямо во время вылазок. Судя по всему, студия делает ставку на гибкие билды и постоянный риск потерять всё после неудачного забега — классическую основу extraction-жанра.

При этом Marathon всё ещё вызывает смешанную реакцию. Одни видят в проекте свежую попытку Bungie выйти за рамки Destiny, другие опасаются, что рынок уже перенасыщен PvPvE-шутерами. Но нельзя отрицать одно: визуальный стиль, тревожная атмосфера и странный sci-fi-дизайн уже сейчас выделяют игру среди конкурентов.

Для Bungie это, пожалуй, один из самых рискованных проектов за последние годы. И именно поэтому интерес к Marathon продолжает расти даже без полноценного показа большого количества геймплея.