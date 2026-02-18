Bungie показала новый геймплейный трейлер экстракшен-шутера Marathon

Студия Bungie представила свежий геймплейный трейлер экстракшен-шутера Marathon. До релиза проекта остаётся чуть больше двух недель.

В ролике продолжительностью около полутора минут разработчики продемонстрировали фрагменты матчей за разные классы. Помимо динамичных перестрелок, в видео показали использование специальных устройств — дрона-разведчика и крюка-кошки, которые помогут игрокам эффективнее перемещаться по карте и взаимодействовать с окружением.

Уже 26 февраля стартует открытое тестирование, которое продлится пять дней. Полноценный релиз намечен на 5 марта для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S. Заявлена поддержка кроссплея и общей прогрессии между платформами.