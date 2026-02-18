ЧАТ ИГРЫ
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
4 110 оценок

Bungie показала новый геймплейный трейлер экстракшен-шутера Marathon

butcher69 butcher69

Студия Bungie представила свежий геймплейный трейлер экстракшен-шутера Marathon. До релиза проекта остаётся чуть больше двух недель.

В ролике продолжительностью около полутора минут разработчики продемонстрировали фрагменты матчей за разные классы. Помимо динамичных перестрелок, в видео показали использование специальных устройств — дрона-разведчика и крюка-кошки, которые помогут игрокам эффективнее перемещаться по карте и взаимодействовать с окружением.

Уже 26 февраля стартует открытое тестирование, которое продлится пять дней. Полноценный релиз намечен на 5 марта для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X and Series S. Заявлена поддержка кроссплея и общей прогрессии между платформами.

Комментарии:  4
Dark1994

Лол, кому это нужно? Очередная соевая и безликая срань.

4
Samson48

Много кому, отличный стильный шутер.

3
QueasyRush

очередной экстракшен мусор, и эти люди когда то делали легендарную Halo 3, позорище

Лидер Мур

цена как в арке, арк я то купил, а вот эту куплю только если после пробы бетки пойму что она того стоит, в данный момент цепляет только визуал ( он топ )