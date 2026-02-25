ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4.2 121 оценка

Bungie показала новый трейлер Marathon и напомнила про глобальный Server Slam перед релизом

butcher69 butcher69

Bungie представила новый кинематографический трейлер экшена Marathon, посвящённый архетипу «Rook» («Проходимец»), а также анонсировала глобальные тестовые выходные Server Slam. Испытания пройдут с 26 февраля по 2 марта 2026 года.

Видео демонстрирует опасный мир Tau Ceti IV — заброшенной колонии, где игрокам предстоит выживать в PvPvE-сражениях против других Раннеров и сил безопасности UESC. «Rook» задуман как архетип для одиночных вылазок: он может подключаться к уже идущим матчам, собирать ценный лут и пытаться эвакуироваться с добычей.

Marathon описывается как экшен на выживание с элементами экстракции от создателей Halo и Destiny. Проект предложит крафтинг, временные союзы через голосовой чат по близости и напряжённые столкновения за ресурсы.

Релиз намечен на 5 марта 2026 года на PlayStation 5 и PC с поддержкой кроссплея и кросссейва.

16
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Mad IVIax

Кажется, начинаю понимать фишку этой поделки: это второй эксперимент от Сони в рамках серии "Concord: the new generation of games". Он заключается в следующем: что будет, если мы максимально сэкономим и выпустим игру, сделанную от и до по указке нейросети? Прям, как Activision с BO 7.

А первый был - что если мы дадим 400 млн. долларов полностью некомпетентной команде радужников и попросим их вручную сделать сетевую игру в полностью новом ip?

Жду с нетерпением после нового провала результаты их следующего эксперимента - мультяшную дешёвку по Horizon. Эксперимент: что если дать много денег уволенным некомпетентным радужникам из лаборатории Эксперимента 1, но позволить им поработать над своей одной из самых важных и прибыльных франшиз.

5
Azimut zvuk

Какая же всратая хрень!!!

2