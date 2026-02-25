Bungie показала новый трейлер Marathon и напомнила про глобальный Server Slam перед релизом

Bungie представила новый кинематографический трейлер экшена Marathon, посвящённый архетипу «Rook» («Проходимец»), а также анонсировала глобальные тестовые выходные Server Slam. Испытания пройдут с 26 февраля по 2 марта 2026 года.
Видео демонстрирует опасный мир Tau Ceti IV — заброшенной колонии, где игрокам предстоит выживать в PvPvE-сражениях против других Раннеров и сил безопасности UESC. «Rook» задуман как архетип для одиночных вылазок: он может подключаться к уже идущим матчам, собирать ценный лут и пытаться эвакуироваться с добычей.
Marathon описывается как экшен на выживание с элементами экстракции от создателей Halo и Destiny. Проект предложит крафтинг, временные союзы через голосовой чат по близости и напряжённые столкновения за ресурсы.
Релиз намечен на 5 марта 2026 года на PlayStation 5 и PC с поддержкой кроссплея и кросссейва.
