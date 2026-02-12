Bungie покажет Marathon в прямом эфире State of Play и расскажет о тестировании

Bungie подтвердила, что шутер Marathon покажут на предстоящей презентации State of Play, которая пройдёт в ночь на 13 февраля. Сразу после завершения трансляции начнётся стрим с геймплеем, где разработчики, включая геймдиректора Джо Зиглера, а также «специальные гости», продемонстрируют игровой процесс вживую.

Авторы проекта уточнили, что открытое тестирование пройдёт не на ближайших выходных, совпадающих с Днём Святого Валентина, а чуть позже. Точные даты будут объявлены заранее, чтобы игроки успели подготовиться.

На данный момент Marathon — единственная игра, подтверждённая для показа на State of Play. Многие фанаты ждут также новости о Marvel's Wolverine, но в Insomniac отметили, что свежие подробности появятся только весной. Bungie же обещает держать сообщество в курсе и подготовила насыщенный стрим с подробным геймплеем для всех поклонников серии.