Bungie представила мрачный кинематографический трейлер второго сезона Marathon

Студия Bungie выпустила новый кинематографический трейлер второго сезона Marathon. Второй сезон получил название Nightfall и предложит игрокам более мрачную и напряжённую атмосферу на планете Tau Ceti 4.

События нового сезона развернутся в локации Dire Marsh, которая ночью превращается в опасную зону с агрессивными существами и другими охотниками за добычей. Вместе с обновлением в игре появится новая карта Night Marsh, рассчитанная на напряжённые PvPvE-сражения.

Во втором сезоне разработчики также добавят новый корпус раннера Sentinel, систему Cradle, дополнительное оружие и улучшения прогрессии персонажей. Bungie обещает сделать развитие игроков более гибким и удобным.

Старт второго сезона Marathon состоится 2 июня на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.