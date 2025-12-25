Bungie представила новое сравнение прогресса разработки Marathon с результатами, полученными в начальной альфа-версии

Недавно компания Bungie продемонстрировала, как сильно изменился Marathon с момента альфа-версии, показав сравнение «до» и «после». В видео представлена новая впечатляющая графика с улучшенным освещением и тенями, но поклонники утверждают, что весь этот блеск достигается за счет довольно привычного художественного стиля.

Новое художественное оформление Marathon делает игру невероятно привлекательной благодаря улучшенному освещению и теням. Однако, возможно, в процессе разработки игра утратила свой оригинальный художественный стиль, что огорчило многих фанатов.

Мнения фанатов разделились по поводу того, насколько хороша новая графика по сравнению с уникальным художественным стилем альфа-версии. Многим не понравилось, что Marathon выглядит более стандартно, хотя освещение и тени улучшены. Эти противоречивые мнения разделились во всех постах в социальных сетях, посвященных этому сравнению. Фанаты утверждают, что художественный стиль стал более шаблонным и напоминает другие игры этого жанра.

Bungie, возможно, изменила уникальный визуальный стиль, чтобы устранить элементы плагиата из альфа-версии. Конфликт вокруг художественного оформления был разрешен несколько недель назад после того, как Bungie заключила мировое соглашение с пострадавшим художником.

Тем не менее, утрата альфа-канала в цветокоррекции привела к разочарованию многих фанатов в Marathon, в то время как остальная часть сообщества проявляет больший энтузиазм к игре.

Marathon от Bungie выглядит совершенно иначе, чем в альфа-версиях. Некоторые надеются, что Bungie учтет отзывы и доработает графику, чтобы вернуть игре больше уникальных оттенков из альфа-версии. Однако это маловероятно, если только не произойдет очередная задержка. Релиз игры запланирован на 2026 год по цене 40 долларов.