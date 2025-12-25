Bungie представила новое сравнение прогресса разработки Marathon с результатами, полученными в начальной альфа-версии

Недавно компания Bungie продемонстрировала, как сильно изменился Marathon с момента альфа-версии, показав сравнение «до» и «после». В видео представлена новая впечатляющая графика с улучшенным освещением и тенями, но поклонники утверждают, что весь этот блеск достигается за счет довольно привычного художественного стиля.
Новое художественное оформление Marathon делает игру невероятно привлекательной благодаря улучшенному освещению и теням. Однако, возможно, в процессе разработки игра утратила свой оригинальный художественный стиль, что огорчило многих фанатов.
Мнения фанатов разделились по поводу того, насколько хороша новая графика по сравнению с уникальным художественным стилем альфа-версии. Многим не понравилось, что Marathon выглядит более стандартно, хотя освещение и тени улучшены. Эти противоречивые мнения разделились во всех постах в социальных сетях, посвященных этому сравнению. Фанаты утверждают, что художественный стиль стал более шаблонным и напоминает другие игры этого жанра.
Bungie, возможно, изменила уникальный визуальный стиль, чтобы устранить элементы плагиата из альфа-версии. Конфликт вокруг художественного оформления был разрешен несколько недель назад после того, как Bungie заключила мировое соглашение с пострадавшим художником.
Тем не менее, утрата альфа-канала в цветокоррекции привела к разочарованию многих фанатов в Marathon, в то время как остальная часть сообщества проявляет больший энтузиазм к игре.
Marathon от Bungie выглядит совершенно иначе, чем в альфа-версиях. Некоторые надеются, что Bungie учтет отзывы и доработает графику, чтобы вернуть игре больше уникальных оттенков из альфа-версии. Однако это маловероятно, если только не произойдет очередная задержка. Релиз игры запланирован на 2026 год по цене 40 долларов.
Ну допустим, шансы есть среди любителей сетевых шутеров
Не нету, ARC RIDERS уже как бы занял место.
Просто продолжают сливать бюджет на это поделие, ну флаг им в руки, значит просто кому-то нужен факт этого "распила".