Bungie представила PVP-шутер под названием Marathon - игра выйдет на ПК и консолях ©

Компания Bungie, разработчик франшиз Halo и Destiny, официально анонсировала свой последний проект - Marathon. Этот новый научно-фантастический шутер в жанре "игрок против игрока" (PVP) станет инновацией в жанре, приглашая игроков соревноваться за выживание, славу и удачу.

В игровом мире Marathon колоссальный корабль-призрак вращается вокруг заброшенной колонии на Тау Цети IV. 30 000 жителей колонии необъяснимо исчезли, оставив после себя лишь загадочные сигналы, намекающие на неуловимые артефакты, спящий искусственный интеллект и значительные, нераскрытые богатства. Игроки берут на себя роль "бегунов" - людей, достаточно смелых, чтобы отправиться в неизвестность и побороться за славу.

Действие игры Marathon разворачивается в 2850 году, в мире, где прогресс в технологии клонирования позволил людям надежно переносить свое сознание между оригинальными и синтезированными телами. Эта предпосылка открывает интригующие возможности для механики геймплея и развития персонажа.

Marathon стремится предложить развивающийся, постоянный мир, где каждый побег может привести к росту известности игрока. Соревнование за выживание и богатство в этой динамично меняющейся среде должно привнести новый взгляд на жанр PVP-шутеров.

В настоящее время игра находится на стадии разработки и, как ожидается, выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Обещается, что в игре будут реализованы возможности кросс-игры и кросс-сохранения, что сделает ее доступной на разных платформах и обеспечит непрерывность игры для игроков.