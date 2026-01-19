Bungie представила системные требования шутера Marathon

Студия Bungie раскрыла официальные системные требования для предстоящего PvPvE экстракшн-шутера Marathon. Чтобы запустить игру, ПК-геймерам понадобится как минимум процессор Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 5500 XT или Intel Arc A580.
Bungie рекомендует использовать Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3500 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 2060, AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770.
При этом, разработчики не раскрыли данные о частоте кадров, разрешении и настройках графики, на которые распространяются эти системные требования.
Игра выйдет 5 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Шутер использует античит Battle Eye Kernel Level на ПК.