Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4.1 126 оценок

Bungie представила трейлер Marathon в честь старта открытого тестирования

butcher69 butcher69

Студия Bungie выпустила премьерный трейлер, приуроченный к запуску открытого стресс-теста extraction-шутера Marathon. Ролик показал динамичные перестрелки и ключевые механики проекта, подогрев интерес аудитории перед релизом.

Одновременно с выходом трейлера стартовало тестирование, которое уже в первый день привлекло внушительную аудиторию: пиковый онлайн в Steam составил 143 621 игрока. Испытание продлится до 2 марта, и впереди выходные, что может увеличить показатели.

На фоне премьеры трейлера Marathon также поднялась в чартах продаж Steam, обогнав несколько крупных мультиплеерных тайтлов. Полноценный релиз игры намечен на 5 марта.

