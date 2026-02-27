Bungie представила трейлер Marathon в честь старта открытого тестирования

Студия Bungie выпустила премьерный трейлер, приуроченный к запуску открытого стресс-теста extraction-шутера Marathon. Ролик показал динамичные перестрелки и ключевые механики проекта, подогрев интерес аудитории перед релизом.

Одновременно с выходом трейлера стартовало тестирование, которое уже в первый день привлекло внушительную аудиторию: пиковый онлайн в Steam составил 143 621 игрока. Испытание продлится до 2 марта, и впереди выходные, что может увеличить показатели.

На фоне премьеры трейлера Marathon также поднялась в чартах продаж Steam, обогнав несколько крупных мультиплеерных тайтлов. Полноценный релиз игры намечен на 5 марта.