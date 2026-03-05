ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marathon 05.03.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
4 154 оценки

Bungie предупреждает о возможных очередях при запуске Marathon - игрокам советуют заходить заранее

IKarasik IKarasik

Запуск нового шутера от Bungie, Marathon, обещает стать одной из крупнейших премьер 2026 года. На недавнем тесте серверов — Server Slam — в Steam одновременно подключились почти 150 тысяч игроков, и на релизе аудитория будет ещё больше.

Несмотря на прошлые трудности с ценой, внутренние проблемы в команде и несколько волн увольнений, интерес к игре восстановился, и фанаты активно готовятся к старту. В связи с этим Bungie заранее предупредила, что на старте возможны кратковременные очереди на вход в игру.

«Дни запуска всегда загружены! Могут возникать небольшие очереди или обновления, — отметили разработчики. — Мы будем информировать о состоянии серверов через Twitter и Bluesky BungieServerStatus, а также делиться новостями в нашем сообществе Discord».

Очереди на старте крупных многопользовательских проектов — привычное явление. В прошлом году с этим сталкивались Arc Raiders и Battlefield 6, ранее — Elden Ring Nightreign и Helldivers 2.

Чтобы снизить время ожидания, Bungie рекомендует заранее скачать и установить клиент Marathon, чтобы быть готовым подключиться сразу после запуска серверов. Это поможет быть ближе к «передней линии», даже если количество игроков создаст длинные очереди.

Marathon выходит 5 марта 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S с поддержкой кроссплея и кросс-прогресса между платформами.

14
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт
возможных очередях

ну конечно. игроки кушать не могут, только и ждут как бы поиграть в цветастую блевотню

9
вупсич пупсич

Вот бы ошибку тапир исправили. Игра понравилась но с впном играть в шутер не готов

5
Жора ВОР

Даже бесплатно не скачаю Тфу на эту игру.

4
vegas99

Это называется создание искусственного ажиотажа. Но в этот раз не прокатит, холопы умнеют 😅

3
Death to Spies

Да да, и серваки упадут))

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ