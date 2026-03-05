Bungie предупреждает о возможных очередях при запуске Marathon - игрокам советуют заходить заранее

Запуск нового шутера от Bungie, Marathon, обещает стать одной из крупнейших премьер 2026 года. На недавнем тесте серверов — Server Slam — в Steam одновременно подключились почти 150 тысяч игроков, и на релизе аудитория будет ещё больше.

Несмотря на прошлые трудности с ценой, внутренние проблемы в команде и несколько волн увольнений, интерес к игре восстановился, и фанаты активно готовятся к старту. В связи с этим Bungie заранее предупредила, что на старте возможны кратковременные очереди на вход в игру.

«Дни запуска всегда загружены! Могут возникать небольшие очереди или обновления, — отметили разработчики. — Мы будем информировать о состоянии серверов через Twitter и Bluesky BungieServerStatus, а также делиться новостями в нашем сообществе Discord».

Очереди на старте крупных многопользовательских проектов — привычное явление. В прошлом году с этим сталкивались Arc Raiders и Battlefield 6, ранее — Elden Ring Nightreign и Helldivers 2.

Чтобы снизить время ожидания, Bungie рекомендует заранее скачать и установить клиент Marathon, чтобы быть готовым подключиться сразу после запуска серверов. Это поможет быть ближе к «передней линии», даже если количество игроков создаст длинные очереди.

Marathon выходит 5 марта 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S с поддержкой кроссплея и кросс-прогресса между платформами.